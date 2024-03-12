Историк обнаружила в Италии «карманный компьютер» XI века. О чем речь

Исследования показали, что астролябия могла быть изготовлена в Аль-Андалусе — регионе Испании, где в XI веке правили мусульмане. Возможно, прибор сделали в Толедо. На поверхности астролябии видны мусульманские молитвы и строки на иврите. Веронская астролябия имеет сходство с единственной сохранившейся византийской астролябией, созданной в 1062 году нашей эры, а также с самыми ранними европейскими астролябиями, изготовленными в Испании по образцу исламских.