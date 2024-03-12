Историк обнаружила в Италии «карманный компьютер» XI века. О чем речь

Устройство обнаружила среди новых загрузок на сайте музея Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo (Верона, Италия) британский историк Фредерика Джиганте. Ученый отправила в Верону запрос о подробных данных, но получила ответ, что предмет еще толком не изучен.
«Когда я посетила музей и внимательно изучила астролябию, то заметила, что она не только покрыта красиво выгравированными арабскими надписями, но и слабо заметными надписями на иврите. Я смогла разглядеть их только в ярком свете, льющемся из окна», — пояснила Джиганте.
Она заявила, что «это не просто невероятно редкий объект»: «Это мощный аргумент в пользу происходившего научного обмена между арабами, евреями и христианами на протяжении сотен лет».
Астролябии были первыми в мире «карманными компьютерами», пишет университет, они представляли собой портативную двумерную модель Вселенной, помещавшуюся в руке пользователя и позволяющую рассчитывать время, расстояния, а также отображать положение звезд.
Исследования показали, что астролябия могла быть изготовлена в Аль-Андалусе — регионе Испании, где в XI веке правили мусульмане. Возможно, прибор сделали в Толедо. На поверхности астролябии видны мусульманские молитвы и строки на иврите. Веронская астролябия имеет сходство с единственной сохранившейся византийской астролябией, созданной в 1062 году нашей эры, а также с самыми ранними европейскими астролябиями, изготовленными в Испании по образцу исламских.
Считается, что астролябия попала в коллекцию веронского дворянина Людовико Москардо (1611−1681), прежде чем оказалась у другой итальянской семьи — Минискальки, основавшей в 1990 году Fondazione Museo Miniscalchi-Erizzo для сохранения частной коллекции.
«Этот объект — исламский, еврейский и европейский, эти культуры и влияния в данном случае нельзя разделить», — сказала доктор Джиганте.
Ранее группа итальянских ученых обнаружила небесную карту возрастом порядка 2500 лет в крепости Кастельере-ди-Рупинпикколо, расположенной в провинции Триест. Археологи полагают, что это, возможно, старейшая небесная карта, найденная в Италии.