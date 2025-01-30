Историк предложил переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский

«Есть такое предложение у нас, возможно, оно кому-то покажется слишком шокирующим, но исходя из последних заявлений американского президента [Дональда] Трампа, у нас есть такое предложение, а почему мы называем Финский залив Финским заливом? Вообще-то крупнейший город, который находится на территории этого залива, это Санкт-Петербург. И Петр I, и мы осваивали этот Финский залив с древнейших времен. Мне кажется, логичное название этого залива было бы Санкт-Петербургский залив или залив Санкт-Петербурга», — сказал он на пресс-конференции в Москве, где было представлено издание «Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии».
Научный директор РВИО также отметил, что это будет «исторически справедливо». «Вы как хотите к этому относитесь, но это наше название — Санкт-Петербургский залив», — заключил Мягков.
Ранее решения о переименовании в США ряда географических объектов принял президент Дональд Трамп. Вскоре после инаугурации он издал указ о переименовании Мексиканского залива в Американский. В качестве аргументов президент привел тот факт, что это «самый большой залив в мире», который «сохраняет свое ключевое значение для экономики Америки». Также президент распорядился вернуть старое название расположенной на Аляске горе Денали — отныне она будет вновь называться Мак-Кинли в честь 25-го президента США.