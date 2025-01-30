Историк предложил переименовать Финский залив в Санкт-Петербургский

«Есть такое предложение у нас, возможно, оно кому-то покажется слишком шокирующим, но исходя из последних заявлений американского президента [Дональда] Трампа, у нас есть такое предложение, а почему мы называем Финский залив Финским заливом? Вообще-то крупнейший город, который находится на территории этого залива, это Санкт-Петербург. И Петр I, и мы осваивали этот Финский залив с древнейших времен. Мне кажется, логичное название этого залива было бы Санкт-Петербургский залив или залив Санкт-Петербурга», — сказал он на пресс-конференции в Москве, где было представлено издание «Черная книга. Краткая история шведской и финской русофобии».