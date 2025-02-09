Историк Мягков назвал неправильной западную оценку ордынского периода на Руси

МОСКВА, 9 февраля. /ТАСС/. Ордынский период в истории Руси не был оккупацией и заложил условия для роста мощного российского государства. Такое мнение высказал в беседе ТАСС научный директор Российского военно-исторического общества (РВИО) Михаил Мягков, сравнив Золотую Орду с зоной свободной торговли.
«Оценивать этот период так, как у нас раньше оценивали и как на Западе оценивают до сих пор, мол, Русь отстала на 240 лет, — это совершенно неправильно», — считает Мягков.
По словам историка, монгольское нашествие, несмотря на все его ужасы, «не было оккупацией». «Установилась своеобразная форма зависимости, которая с течением времени перешла даже к взаимовыгодному сотрудничеству», — пояснил научный директор РВИО.
Мягков отметил, что у Орды была сильно развитая государственная система, и «Русь, а потом уже и Москва, которая объединяла северо-восточные русские земли, получила оттуда многое из опыта государственности».
Еще одним важным фактором он считает синтез культур.
«Наше государство изначально — с Древней Руси — строилось как многонациональное. Культуры перемешивались, и все это создавало условия для роста сильного, мощного, объединенного российского государства», — уверен Мягков.
То же самое касается экономических связей внутри Монгольской империи и Золотой Орды. «Вся эта территория была фактически, как бы мы сейчас выразились, зоной свободной торговли. То есть и русские купцы, и вначале монгольские, потом ордынские торговцы могли общаться без всяких налоговых, таможенных сборов. Это было выгодно», — заключил Мягков.
О периоде.
Монголо-татарское иго началось с нашествия на Русь в 1237—1242 годах и продлилось до второй половины XV века. Событием, положившим конец зависимости Руси, традиционно считается Стояние на Угре (1480 год).