Историк Мягков назвал неправильной западную оценку ордынского периода на Руси

То же самое касается экономических связей внутри Монгольской империи и Золотой Орды. «Вся эта территория была фактически, как бы мы сейчас выразились, зоной свободной торговли. То есть и русские купцы, и вначале монгольские, потом ордынские торговцы могли общаться без всяких налоговых, таможенных сборов. Это было выгодно», — заключил Мягков.