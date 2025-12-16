Популярные темы
Общество
Законы
Объясняем
История и культура
Персоны
Внешняя политика
Религия
Здоровье
Факты
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Историк: что означают надписи на каске подростка в школе Одинцово

Сегодня утром в подмосковном Одинцово было совершено нападение на школу. Позже правоохранители нашли у задержанного каску, исписанную странными аббревиатурами на разных языках. О значении надписей рассказал научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков.

Андрей Монид
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

Подросток, который напал на школу в Одинцово утром 16 декабря, увлекался неонацистскими идеями. СМИ сообщали, что перед инцидентом юноша прислал в чат одноклассников свой манифест под названием «Мой гнев», где рассуждал на тему нацистской теории заговора прозападного расистского движения. Речь идет о конспирологической теории под названием «Великое замещение», по которой элиты приведут мир к полной замене белых людей на чернокожих. Парень же написал, что в дело придется вступать ему, раз никто больше не пытается это всерьез останавливать.

Футболка, в которой обвиняемый был во время нападения, содержала надпись No Lives Matter — с дословным переводом «ничьи жизни не важны». Этот же лозунг был размещен на каске подростка, найденной силовиками чуть позже.

В отличие от одежды шлем нападавшего содержал в разы больше посланий, которые сложно разобрать. Однако директор фонда «Историческая память» и научный сотрудник Института российской истории РАН Александр Дюков смог расшифровать большинство фраз:

No Lives Matter — это американское движение, которое ставит своей целью массовое убийство.

Well i had to do it because somebody had to do something — фраза написанная на затылке шлема. По словам эксперта, это цитата американского массового убийцы Дилана Руфа. В 2015 году он застрелил десятерых чернокожих прихожан в церкви Чарльстона.

13/52 — число ненависти, которое в западной правой субкультуре используется для протестов против афроамериканцев.

2083 — отсылка к манифесту «Европейская декларация независимости 2083 года». Это число является символом послания на 1,5 тыс. страниц, которое оставил для своих последователей норвежский террорист Андерс Брейвик. В июле 2011 года он взорвал бомбу возле здания правительства в Осло, а после переоделся в полицейскую форму и расстрелял молодежный лагерь. В результате теракта погибли 77 человек, 150 пострадали. Брейвик объяснил свой поступок желанием начать войну против исламизации Европы.

Историк утверждает, что надпись «SYGAOWN» отсылает к еще одному массовому убийству, в результате которого были расстреляны десять чернокожих в американском супермаркете. Это лозунг 18-летнего преступника Гендрона, который совершил преступление в 2022 году.

Remember lads — еще одна отсылка к американской ультраправой субкультуре. Такими словами заканчивается фраза, которая распространена между западными неонацистами.

For Bataclan — снова отсылка к теракту. На этот раз к произошедшему в 2015 году в Париже. Тогда ИГИЛ* устроил серию нападений во Франции, одно из которых произошло в театре «Батаклан». В результате него погибли 90 человек.

«БЖСР!» — одна из двух надписей на русском языке, которая относится к тюремной лексике. Эксперт отмечает, что надпись также считается неонацситским антисемитским лозунгом.

Историк Александр Дюков резюмирует, что подросток, устроивший резню в подмосковной школе, был глубоко погружен в западные неонацистские субкультуры.

«В общем этот школьник по уши сидел в чисто западном неонацистском движе, даже не в украинском», — заключает Дюков.

*запрещенная в России террористическая организация.