Историк: что означают надписи на каске подростка в школе Одинцово

Подросток, который напал на школу в Одинцово утром 16 декабря, увлекался неонацистскими идеями. СМИ сообщали, что перед инцидентом юноша прислал в чат одноклассников свой манифест под названием «Мой гнев», где рассуждал на тему нацистской теории заговора прозападного расистского движения. Речь идет о конспирологической теории под названием «Великое замещение», по которой элиты приведут мир к полной замене белых людей на чернокожих. Парень же написал, что в дело придется вступать ему, раз никто больше не пытается это всерьез останавливать.