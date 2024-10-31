Историки не могут идентифицировать назначение загадочного изобретения

Зои Филлипс, исполнительный директор исторического общества, считает, что «аппарат», возможно, предназначался для приготовления взбитого печенья, которое некогда славилось в Мэриленде благодаря плотной текстуре. Машина могла значительно упростить процесс приготовления теста, которое, согласно традиционному рецепту, нужно было отбивать о пенек, чтобы выбить лишний воздух. Тем не менее эта довольно правдоподобная гипотеза пока не подтверждена официально.