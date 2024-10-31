Историки не могут идентифицировать назначение загадочного изобретения

Специалисты из исторического общества округа Дорчестер (Мэриленд, США) обратились к пользователем соцсетей за помощью в идентификации таинственного изобретения, переданного в дар местному музею в 1990-х годах. На фотографии, прикрепленной к посту с призывом, запечатлена машина, состоящая из плоской керамической столешницы и двух вращающихся предметов, напоминающих скалки.
В настоящее время эксперты не могут сказать наверняка, для чего могло понадобиться такое устройство. Однако есть довольно правдоподобные теории.
Зои Филлипс, исполнительный директор исторического общества, считает, что «аппарат», возможно, предназначался для приготовления взбитого печенья, которое некогда славилось в Мэриленде благодаря плотной текстуре. Машина могла значительно упростить процесс приготовления теста, которое, согласно традиционному рецепту, нужно было отбивать о пенек, чтобы выбить лишний воздух. Тем не менее эта довольно правдоподобная гипотеза пока не подтверждена официально.
Ранее рассказывали, что сотрудники британского зоопарка обратились за помощью в идентификации неизвестного животного с крыльями и рогами.