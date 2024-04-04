Историческая игра «Смута» 4 апреля станет доступна пользователям VK Play

«Проект должен объединить исторический контекст с игровой механикой: надеемся, что такой продукт понравится аудитории и даст импульс для дальнейшего развития внутреннего рынка. У разработчиков было не так много времени, но, на наш взгляд, команда справилась — посмотрим, что скажут сами игроки», — приводит пресс-служба слова генерального директора Института развития интернета Алексея Гореславского.