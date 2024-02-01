Источником странного шума в заливе Тампа могут быть рыбы-барабанщики

Тем не менее, чтобы проверить эту версию и, в конце концов, найти виновного в назойливом звуке, не дающем спать по ночам, соседи объединились и собрали деньги на гидрофоны, с помощью которых Локашио планирует прослушать воды залива Тампа. Насколько всех тревожит этот звук, показывает скорость, с которой была собрана необходимая довольно немалая сумма — всего за неделю.