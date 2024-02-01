Источником странного шума в заливе Тампа могут быть рыбы-барабанщики

Жители окрестностей города Тампа (штат Флорида, США), расположенного на берегу одноименного залива, в последние пару лет просыпаются зимними ночами от странного, пугающего звука, напоминающего гулкую барабанную дробь. По словам встревоженных людей, звук настолько мощный, что даже вибрируют дома. Источник таинственного звука найти до сих пор не удалось, однако есть предположения, что его издают расплодившиеся в заливе рыбы-барабанщики, у которых как раз зимой разгар брачного периода.
Версию о рыбах выдвинул флоридский ихтиолог Джеймс Локашио.
Рыба-барабанщик (Pogonias chromis) — крупная (отдельные экземпляры могут достигать в длину полутора метров и весить около 50 килограммов) морская рыба, обитающая в Атлантическом океане, у восточного побережья Северной Америки.
В то же время, подводные звуки редко переносятся по воздуху из-за разной плотности среды. По мнению Локашио, вибрации, производимые рыбами под водой в заливе, могут достигать берега и через почву и подземные тоннели передаваться в дома. Правда, эта гипотеза все же не объясняет, почему жители Тампы отлично слышат этот барабанный бой.
Тем не менее, чтобы проверить эту версию и, в конце концов, найти виновного в назойливом звуке, не дающем спать по ночам, соседи объединились и собрали деньги на гидрофоны, с помощью которых Локашио планирует прослушать воды залива Тампа. Насколько всех тревожит этот звук, показывает скорость, с которой была собрана необходимая довольно немалая сумма — всего за неделю.
Однако не все местные жители верят в версию о рыбах-барабанщиках. Кто-то считает, что источник низкочастотных вибраций — вечеринки на судах в заливе, рок-концерты на берегу или звуки стройки. Тем не менее, все настроены докопаться до истины и получить ответы. Если же выяснится, что виноваты рыбы, то ничего не поделаешь — придется ждать окончания брачного сезона.