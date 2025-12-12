Источник: Долина не подвергалась гипнозу во время общения с мошенниками

По имеющимся данным, экспертиза в отношении Долиной, результаты которой приводились в суде, установила, что она подчинилась атаковавшим её мошенникам в силу своих личностных особенностей.
Как рассказал источник RT, к ним эксперты отнесли возраст певицы, «выраженные ценности безопасности», «образ мышления наивного оптимиста», высокий самоконтроль и склонность артистки ставить интересы группы выше собственных, а также её склонность к сотрудничеству.
Долина во время аферы с её квартирой считала сделку фиктивной и осуществляемой «под контролем сотрудников правоохранительных органов» якобы для выявления и задержания преступников.