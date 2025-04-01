Исследователи: женский слух оказался чувствительнее мужского

Исследователи решили выяснить, как на чувствительность слуха влияют биология и окружающая среда. Его измеряли с помощью специального теста. В частности, «транзиентно-вызванных отоакустических эмиссий». С помощью этого теста можно оценивать реакцию на звуки при бездействии человека. Выглядит все так: устройство воспроизводит звук щелчка в ухе, а затем фиксирует едва слышные звуки, которые в ответ посылает внутреннее ухо.