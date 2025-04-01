Исследователи: женский слух оказался чувствительнее мужского

Ученые из Франции и Великобритании изучили чувствительность слуха у мужчин и женщин из разных стран. В исследовании участвовали 448 здоровых взрослых людей из 13 отдельных групп из Эквадора, Англии, Габона, Южной Африки и Узбекистана. Причем ученые специально пригласили жителей регионов, максимально непохожих друг на друга: от высокогорных сел до шумных мегаполисов.
Исследователи решили выяснить, как на чувствительность слуха влияют биология и окружающая среда. Его измеряли с помощью специального теста. В частности, «транзиентно-вызванных отоакустических эмиссий». С помощью этого теста можно оценивать реакцию на звуки при бездействии человека. Выглядит все так: устройство воспроизводит звук щелчка в ухе, а затем фиксирует едва слышные звуки, которые в ответ посылает внутреннее ухо.
Результаты теста показали, что у женщин из всех групп слух чувствительнее, чем у мужчин. В среднем показатель был выше на два децибела. Тенденция наблюдалась и во время экспериментов с разными частотами. Таким образом, женщины стабильно восприимчивей к звукам разных частот. Причем независимо от места проживания и возраста.
Ученые связывают такие результаты с универсальной биологической особенностью представительниц женского пола. Принадлежность к какой-то культуре и количество прожитых лет на эту характеристику не влияют.
Также тест показал, что чувствительность слуха зависит от населенного пункта. Так, жители крупных городов лучше воспринимают более высокие частоты. Это может быть связано с тем, что там люди привыкли к гулу транспорта и другому шуму.
Теперь авторы намерены продолжить изучение слуха у жителей планеты. В частности, ученые хотят исследовать тему генетической адаптации к новому звуковому ландшафту.
Профессор Тури Эмма Кинг, соавтор исследования из Университета Бата в Великобритании, отметила, что люди продолжают эволюционировать, поэтому важно выяснить, может ли наш слух меняться в зависимости от окружающей среды в целом, или же речь идет о генетической адаптации.
Согласно прогнозам ВОЗ, к 2050 году почти 2,5 миллиарда человек будут страдать от проблем со слухом. Тем не менее есть способы защитить его чувствительность.