Исследователи: зависть в рабочих коллективах ломает успешных сотрудников

Конг Лю подчеркнула, что менеджеры должны поощрять активных сотрудников, но при этом нужно следить за тем, чтобы оценка эффективности основывалась на требуемых результатах, а не на сравнении сотрудников с лучшими из них. По ее словам, в современных условиях, когда успех обусловлен сотрудничеством и инновациями, создание инклюзивной и поддерживающей среды — это не просто эффективное управление, это стратегическое преимущество для любого бизнеса.