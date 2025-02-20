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Исследователи: зависть в рабочих коллективах ломает успешных сотрудников

В некоторых компаниях с высоким уровнем зависти сотрудники избегают и даже травят высокоэффективных коллег. Такой остракизм снижает продуктивность организаций. Почему люди так не любят успешных сотрудников, решили выяснить психолог Конг Лю и ее коллеги из Ратгерского университета.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Работа исследователей опубликована в ScienceDaily. Они провели опросы, в которых участвовали 630 сотрудников из 131 компании. Все они жили в Китае и работали в сферах финансов, недвижимости и здравоохранения в группах по три и более человек. Две трети участников были женщинами, большинство занимали одну должность около шести лет.

Исследователи провели два опроса с промежутком в месяц. В первом добровольцев попросили оценить уровень собственной инициативности, зависти, остракизма со стороны коллег, негативных эмоций и удовлетворенности работой. Во втором опросе участники описывали собственное «производственное отклонение», или намеренное снижение производительности.

Оказалось, что в коллективах с более высоким уровнем зависти люди чаще отказывались работать и неформально общаться с инициативными сотрудниками. При этом те, кого избегали, чаще совершали ошибки в работе и снижали общую продуктивность.

Конг Лю отмечает, что такие ситуации частично связаны с нездоровой конкуренцией. Так, в некоторых организациях руководители публично демонстируют показатели эффективности, поощряя «соревнования». И не исключено, что они выйдут из-под контроля. Для того, чтобы успешные работники не боялись проявлять себя, нужно перестраивать модель общения со всей командой и перестать сравнивать людей, отмечают ученые.

Конг Лю подчеркнула, что менеджеры должны поощрять активных сотрудников, но при этом нужно следить за тем, чтобы оценка эффективности основывалась на требуемых результатах, а не на сравнении сотрудников с лучшими из них. По ее словам, в современных условиях, когда успех обусловлен сотрудничеством и инновациями, создание инклюзивной и поддерживающей среды — это не просто эффективное управление, это стратегическое преимущество для любого бизнеса.

«Важно относиться к каждому члену команды как к личности, ценить его уникальный вклад, а не смотреть на него через призму его коллег», — резюмировала эксперт.

Тем временем психолог Любовь Лысенко призвала не бояться служебных романов. По статистике, многие из низ заканчиваются браком.