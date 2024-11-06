Исследователи выявили, как эмоции влияют на решения нейросетей

Современные языковые модели стремятся учитывать человеческие предпочтения, однако люди принимают решения, руководствуясь эмоциями и собственными убеждениями, что делает их поступки иррациональными и труднопредсказуемыми. Поскольку LLM обучаются на данных, созданных человеком, и могут сохранять эмоциональную предвзятость, целью анализа стала проверка того, сохраняется ли это искажение при решении задач, требующих разработки стратегий.