Исследователи выяснили, в какое время суток люди счастливее всего

Исследователи решили выяснить, когда люди чувствуют себя наиболее спокойными и счастливыми. Эксперты изучили данные социального исследования UCL по Covid-19. Оно началось в марте 2020 года и включало в себя ежедневный мониторинг самочувствия людей до ноября 2021 года. Также в работу входило дополнительное исследование, продлившееся до марта 2022 года. За два года ученые получили порядка 1 млн ответов на опрос от 50 000 взрослых респондентов.
Добровольцам ежедневно задавали такие вопросы: «Насколько вы были счастливы на прошлой неделе?», «Насколько вы были удовлетворены своей жизнью?» и «В какой степени вы чувствовали, что то, что вы делаете в своей жизни, имеет смысл?». Учитывались возраст, состояние здоровья и сфера деятельности участников.
Оказалось, что люди наиболее счастливы по понедельникам и пятницам. Наиболее нестабилен уровень удовлетворенности в выходные дни. При этом лучше всего участники чувствовали себя утром, а к ночи их самочувствие постепенно ухудшалось.
Также душевное равновесие зависит от сезона. Люди были предсказуемо счастливее летом. Вместе с тем сезонность не влияла на динамику настроения в течение дня.
Эксперты отметили, что их исследование проводилось методом наблюдения и исключало множество важных факторов, которые могли повлиять на выбор ответов. По словам ученых, результаты интригуют, но их нужно проверить в других исследованиях, которые в полной мере учитывают потенциальные погрешности. Если данные подтвердятся, это может иметь важные практические последствия.
«Исследователи, изучающие психическое здоровье и благополучие людей, должны учитывать время суток, в которое люди реагируют на происходящее», — заметили исследователи.
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