Исследователи выяснили, в какое время суток люди счастливее всего

Исследователи решили выяснить, когда люди чувствуют себя наиболее спокойными и счастливыми. Эксперты изучили данные социального исследования UCL по Covid-19. Оно началось в марте 2020 года и включало в себя ежедневный мониторинг самочувствия людей до ноября 2021 года. Также в работу входило дополнительное исследование, продлившееся до марта 2022 года. За два года ученые получили порядка 1 млн ответов на опрос от 50 000 взрослых респондентов.