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Исследователи рассказали, какие женщины нравятся мужчинам

Аналитики дейтинг-сервиса Mamba провели опрос, приуроченный к всемирному дню мечты 25 сентября. В исследовании участвовали 2 400 совершеннолетних респондентов из разных городов России.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Reuters

Эксперты поделились результатами опроса с изданием «Сноб». 54% респондентов-мужчин признались, что хотели бы встречаться с мечтательной девушкой. По их мнению, это мило и романтично.

60% мужчин указали, что мечты реализуемы, если стараться их исполнить. 29% опрошенных заявили, что не все желания могут исполниться.

42% мужчин не хотелось бы отношений с чрезмерно мечтательной девушкой. Они считают, что это качество свидетельствует об оторванности от реальности. 4% вообще не привлекают мечтательные дамы.

При этом женщинам в целом не нравятся мечтательные мужчины. Каждая пятая считает это качество странным и ненадежным. Лишь 13% находят мечтательных мужчин интересными и романтичными. 66% опрошенных женщин смогут смириться с этим качеством, если оно будет проявляться в меру.

Также опрос показал, что большая часть россиян не любит рассказывать другим о своих желаниях. 56% мужчин и 75% женщин готовы делиться ими только после личной встречи. При этом 49% респонденток и 66% респондентов верят, что обсуждение мечтаний может раскрыть характер партнера и его жизненные планы. Более 70% опрошенных считают, что наличие общих желаний — это важно. По их мнению, это фактор гармоничных отношений, полных романтики.

Интересно, что мужчины и женщины по-разному относятся к вопросу, какие мечты стоит скрывать от возможного партнера. Треть представителей мужчин не видит смысла что-либо утаивать, а 21% предпочитает не обсуждать свои эротические фантазии.

Несбывшиеся желания не любит вспоминать каждый пятый мужчина. Женщины обычно скрывают мечты об улучшении внешности (29%) и несбывшиеся мечты (25%). При этом эротическими фантазиями респондентки делятся легко.

Кстати, мечты действительно сбываются. Недавно это доказала пара, которая купила целый остров по цене ниже дома.