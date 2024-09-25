Исследователи рассказали, какие женщины нравятся мужчинам

Также опрос показал, что большая часть россиян не любит рассказывать другим о своих желаниях. 56% мужчин и 75% женщин готовы делиться ими только после личной встречи. При этом 49% респонденток и 66% респондентов верят, что обсуждение мечтаний может раскрыть характер партнера и его жизненные планы. Более 70% опрошенных считают, что наличие общих желаний — это важно. По их мнению, это фактор гармоничных отношений, полных романтики.