Исследователи показали, как сегодня выглядит легендарное судно «Титаник»

Помимо прочего, в последний день экспедиции команда нашла и сфотографировала бронзовую статую Дианы — римской богини природы и охоты. По данным компании, статуэтка, которая когда-то стояла на каминной полке в качестве центрального элемента в салоне первого класса «Титаника», была сорвана и выброшена на «поле» обломков. Хотя ранее она уже была сфотографирована во время экспедиции 1986 года, ее точное местонахождение оставалось неизвестным до последней экспедиции.