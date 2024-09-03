Исследователи показали, как сегодня выглядит легендарное судно «Титаник»

В рамках последней экспедиции RMS Titanic Inc. было выявлено, что часть ранее неповрежденного ограждения вокруг передней части верхней палубы корабля отвалилась. Участок длиной около 5 метров теперь лежит на морском дне.
В июльской экспедиции, девятой по счету с тех пор, как компания RMS Titanic Inc. впервые посетила место крушения в 1987 году, приняли участие эксперты по визуализации океана, океанографы, ученые и историки, которые совместно работали над получением новых изображений затонувшего судна. Основная цель миссии заключалась в оценке состояния судна, а также выявлении сохранившихся артефактов и зоны риска.
Сообщается, что по итогам миссии было сделано более двух миллионов фотографий.
Помимо прочего, в последний день экспедиции команда нашла и сфотографировала бронзовую статую Дианы — римской богини природы и охоты. По данным компании, статуэтка, которая когда-то стояла на каминной полке в качестве центрального элемента в салоне первого класса «Титаника», была сорвана и выброшена на «поле» обломков. Хотя ранее она уже была сфотографирована во время экспедиции 1986 года, ее точное местонахождение оставалось неизвестным до последней экспедиции.
Сообщается, что большая часть произведений искусства, украшавших залы и помещения корабля, была сделана из органических материалов, которые разрушились после многих десятилетий пребывания во враждебной среде океана. Однако Диана по-прежнему покоится среди миль обломков, подобно вечным римским божествам, она неподвластна ни времени, ни эрозии.
Ранее в английской квартире нашли выпуск газеты, посвященный крушению Титаника. Подробности можно узнать по ссылке.