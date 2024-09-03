Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исследователи показали, как сегодня выглядит легендарное судно «Титаник»

В ночь с 14 на 15 апреля 1912 года «Титаник» затонул после столкновения с айсбергом. С тех пор, как судно «упокоилось» на дне северной части Атлантического океана, прошло уже более 112 лет. Исследователи показали на фотографиях, что стало с останками лайнера за это время.

Кристина Корчанова
Автор ВФокусе Mail
Источник: AP 2023

В рамках последней экспедиции RMS Titanic Inc. было выявлено, что часть ранее неповрежденного ограждения вокруг передней части верхней палубы корабля отвалилась. Участок длиной около 5 метров теперь лежит на морском дне.

В июльской экспедиции, девятой по счету с тех пор, как компания RMS Titanic Inc. впервые посетила место крушения в 1987 году, приняли участие эксперты по визуализации океана, океанографы, ученые и историки, которые совместно работали над получением новых изображений затонувшего судна. Основная цель миссии заключалась в оценке состояния судна, а также выявлении сохранившихся артефактов и зоны риска.

Сообщается, что по итогам миссии было сделано более двух миллионов фотографий.

Помимо прочего, в последний день экспедиции команда нашла и сфотографировала бронзовую статую Дианы — римской богини природы и охоты. По данным компании, статуэтка, которая когда-то стояла на каминной полке в качестве центрального элемента в салоне первого класса «Титаника», была сорвана и выброшена на «поле» обломков. Хотя ранее она уже была сфотографирована во время экспедиции 1986 года, ее точное местонахождение оставалось неизвестным до последней экспедиции.

Источник: AP 2023

Сообщается, что большая часть произведений искусства, украшавших залы и помещения корабля, была сделана из органических материалов, которые разрушились после многих десятилетий пребывания во враждебной среде океана. Однако Диана по-прежнему покоится среди миль обломков, подобно вечным римским божествам, она неподвластна ни времени, ни эрозии.

Ранее в английской квартире нашли выпуск газеты, посвященный крушению Титаника. Подробности можно узнать по ссылке.