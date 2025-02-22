Популярные темы
Общество
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Факты
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исследователи объяснили, почему зумеры отказываются от заглавных букв

Журналисты британской the guardian обратили внимание на то, что молодые люди умышленно не используют заглавные буквы в переписке, даже там, где это необходимо: в именах и названиях.

Источник: Psychologies.ru

Более того, использование точки в конце предложения также становится все более редким, и вместо точки пишущие используют отбивку с помощью нового абзаца.

Многие зумеры (люди, родившиеся, согласно теории поколений, после 1997 года, однако в быту зумерами скорее называют тех, кто появился на свет начиная с 2000-го) считают, что текст, написанный полностью строчными буквами, создает доверительную интонацию и говорит об искренности намерений.

Заглавные буквы — это признак консервативности, а иногда и агрессии, и эту идею подхватили многие поп-культурные иконы: например, Билли Айлиш использует только строчные буквы в названиях песен и альбомов, да и другие исполнители иногда используют этот прием в отдельных треках (charli xcx в композиции i think about it all the time с нашумевшего прошлогоднего альбома brat).

Так что рецепт вежливого сообщения от зумера — это минимум знаков препинания, только строчные буквы, передача интонации с помощью текста и умеренное использование эмодзи.

Эмодзи, кстати, тоже обладают «поколенческим» окрасом: к примеру, привычка ставить в конце сообщения скобки-смайлики))) стала признаком «бумерства» и получила среди молодежи пренебрежительное название «насыпать ногтей».

Выражать смех с помощью рофл-эмодзи? или? также признак внутренней старости и связанной с ней излишней эмоциональности, гораздое уместнее использовать эмодзи с черепом? клоуном? или ноготочками? в зависимости от ситуации.

Вот краткий словарик зумерских эмодзи:

  • ? — «умираю от смеха».
  • ? — «какая глупость».
  • ?️??️ — «удивлен».
  • ? — «как мило».
  • ? — «какой ужас».
  • ? — «игривое настроение».
  • ? — уверенность в себе, поддержка.
  • ? — подозрительность.
  • ? — пофигизм.
  • ? — «я внимательно слушаю тебя».
  • ? — «ну молодец» (иронично).

"Заглавные буквы нередко воспринимаются как нечто слишком официальное или даже грубоватое, — делится Кейтлин Джардин, специалист по управлению соцсетями в маркетинговой компании ellis digital, — для поколения z гораздо ближе спокойный и непринужденный стиль общения, эти молодые люди выросли в цифровую эпоху, где грань между формальным и неформальным давно стерлась.

Отказ от заглавных букв — это своеобразный протест против излишней строгости и авторитарности, которые традиционно связывают с правилами грамматики.

Такой подход помогает выстраивать более доверительные и эмоционально теплые отношения с аудиторией".

Надо ли говорить, что эту статью мы написали совместно с нейросетью deepseek? ???