Исследователи объяснили, почему зумеры отказываются от заглавных букв

Заглавные буквы — это признак консервативности, а иногда и агрессии, и эту идею подхватили многие поп-культурные иконы: например, Билли Айлиш использует только строчные буквы в названиях песен и альбомов, да и другие исполнители иногда используют этот прием в отдельных треках (charli xcx в композиции i think about it all the time с нашумевшего прошлогоднего альбома brat).