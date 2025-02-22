Исследователи объяснили, почему зумеры отказываются от заглавных букв

Более того, использование точки в конце предложения также становится все более редким, и вместо точки пишущие используют отбивку с помощью нового абзаца.
Многие зумеры (люди, родившиеся, согласно теории поколений, после 1997 года, однако в быту зумерами скорее называют тех, кто появился на свет начиная с 2000-го) считают, что текст, написанный полностью строчными буквами, создает доверительную интонацию и говорит об искренности намерений.
Заглавные буквы — это признак консервативности, а иногда и агрессии, и эту идею подхватили многие поп-культурные иконы: например, Билли Айлиш использует только строчные буквы в названиях песен и альбомов, да и другие исполнители иногда используют этот прием в отдельных треках (charli xcx в композиции i think about it all the time с нашумевшего прошлогоднего альбома brat).
Эмодзи, кстати, тоже обладают «поколенческим» окрасом: к примеру, привычка ставить в конце сообщения скобки-смайлики))) стала признаком «бумерства» и получила среди молодежи пренебрежительное название «насыпать ногтей».
Выражать смех с помощью рофл-эмодзи? или? также признак внутренней старости и связанной с ней излишней эмоциональности, гораздое уместнее использовать эмодзи с черепом? клоуном? или ноготочками? в зависимости от ситуации.
Вот краткий словарик зумерских эмодзи:
- ? — «умираю от смеха».
- ? — «какая глупость».
- ?️??️ — «удивлен».
- ? — «как мило».
- ? — «какой ужас».
- ? — «игривое настроение».
- ? — уверенность в себе, поддержка.
- ? — подозрительность.
- ? — пофигизм.
- ? — «я внимательно слушаю тебя».
- ? — «ну молодец» (иронично).
"Заглавные буквы нередко воспринимаются как нечто слишком официальное или даже грубоватое, — делится Кейтлин Джардин, специалист по управлению соцсетями в маркетинговой компании ellis digital, — для поколения z гораздо ближе спокойный и непринужденный стиль общения, эти молодые люди выросли в цифровую эпоху, где грань между формальным и неформальным давно стерлась.
Отказ от заглавных букв — это своеобразный протест против излишней строгости и авторитарности, которые традиционно связывают с правилами грамматики.
Такой подход помогает выстраивать более доверительные и эмоционально теплые отношения с аудиторией".
Надо ли говорить, что эту статью мы написали совместно с нейросетью deepseek? ???