Исследователи назвали музыкальный трек, способный снизить стресс

Как пишет «Национальная служба новостей», речь идет об эмбиент-композиции Weightless британской группы Marconi Union. Трек создали в сотрудничестве с саунд-терапевтами. Как показал эксперимент, эта восьмиминутная композиция снижает тревожность на 65%.
Исследователи рассказали, что трек начинается с 60 ударов в минуту (как у сердца человека в состоянии покоя) и постепенно замедляется до 50. Сердечный ритм и дыхание в итоге синхронизируются с музыкой. Это явление называют энтрейнментом. Он представляет собой физиологический процесс, который способствует расслаблению.
Комментируя выводы ученых, Тахир Базаров в разговоре с изданием отметил, что музыка может замедлить физиологическую реакцию организма на стресс. Это происходит благодаря ритмам, которые передаются организму.
По словам эксперта, если исследователи провели контролируемый эксперимент, отслеживая физиологические реакции участников, и получили такой материал, значит, эмпирически это возможно. Дело в том, что организм человека подвержен определенным ритмам: ритмы сна, ритмы еды. И эти ритмы мы чувствуем. Это объясняет то, что иногда мы слушаем музыку, танцуем, некоторые люди ходят в ночные бары. По словам психолога, в выводах ученых ничего удивительного нет. Вопрос в другом: можно ли объяснить, за счет чего происходит или может произойти снижение ритма сердцебиения из-за музыкального сопровождения.
«Осталось дождаться описания результатов этого эксперимента и узнать, как авторы интерпретируют, через что происходит воздействие. Слух, инэстетика — что является ключом?» — сказал Тахир Базаров.
Он отметил, что психологи и психотерапевты уже применяют в своей работе музыкальные композиции для расслабления. Эксперт подчеркнул, что нужно продолжать изучать механизмы такого воздействия.
«Многие используют аутотренинги, но не обязательно мелодии: иногда это бывает шум волны, набегающей на берег, медитативная музыка или психоделическая. Организм на это реагирует. Этим уже пользуются, но возможности в этом плане безграничны. Поэтому надо продолжать исследования», — сказал психолог.
Эксперт заметил, что пока научная интерпретация происходящего и действия зеркального нейрона остается открытой.
«Какова способность к подражанию человеческого организма, к поиску синхронизации? Вот это очень интересный вопрос с научной точки зрения», — добавил Тахир Базаров.
Тем временем ученые выяснили, что на самом деле в процессе слушания мозг перестраивает свои внутренние сети и синхронные волны каждый раз, когда человек слышит непрерывные потоки звуков. Можно сказать, что человек буквально ощущает музыку разными областями мозга, в том числе на эмоциональном уровне.