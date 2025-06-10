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Исследователи назвали музыкальный трек, способный снизить стресс

Исследователи Mindlab International определили музыкальный трек, который помогает избавиться от стресса. Их выводы прокомментировал доктор психологических наук, заслуженный профессор Московского университета Тахир Базаров.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Как пишет «Национальная служба новостей», речь идет об эмбиент-композиции Weightless британской группы Marconi Union. Трек создали в сотрудничестве с саунд-терапевтами. Как показал эксперимент, эта восьмиминутная композиция снижает тревожность на 65%.

Исследователи рассказали, что трек начинается с 60 ударов в минуту (как у сердца человека в состоянии покоя) и постепенно замедляется до 50. Сердечный ритм и дыхание в итоге синхронизируются с музыкой. Это явление называют энтрейнментом. Он представляет собой физиологический процесс, который способствует расслаблению.

Комментируя выводы ученых, Тахир Базаров в разговоре с изданием отметил, что музыка может замедлить физиологическую реакцию организма на стресс. Это происходит благодаря ритмам, которые передаются организму.

По словам эксперта, если исследователи провели контролируемый эксперимент, отслеживая физиологические реакции участников, и получили такой материал, значит, эмпирически это возможно. Дело в том, что организм человека подвержен определенным ритмам: ритмы сна, ритмы еды. И эти ритмы мы чувствуем. Это объясняет то, что иногда мы слушаем музыку, танцуем, некоторые люди ходят в ночные бары. По словам психолога, в выводах ученых ничего удивительного нет. Вопрос в другом: можно ли объяснить, за счет чего происходит или может произойти снижение ритма сердцебиения из-за музыкального сопровождения.

«Осталось дождаться описания результатов этого эксперимента и узнать, как авторы интерпретируют, через что происходит воздействие. Слух, инэстетика — что является ключом?» — сказал Тахир Базаров.

Он отметил, что психологи и психотерапевты уже применяют в своей работе музыкальные композиции для расслабления. Эксперт подчеркнул, что нужно продолжать изучать механизмы такого воздействия.

«Многие используют аутотренинги, но не обязательно мелодии: иногда это бывает шум волны, набегающей на берег, медитативная музыка или психоделическая. Организм на это реагирует. Этим уже пользуются, но возможности в этом плане безграничны. Поэтому надо продолжать исследования», — сказал психолог.

Эксперт заметил, что пока научная интерпретация происходящего и действия зеркального нейрона остается открытой.

«Какова способность к подражанию человеческого организма, к поиску синхронизации? Вот это очень интересный вопрос с научной точки зрения», — добавил Тахир Базаров.

Тем временем ученые выяснили, что на самом деле в процессе слушания мозг перестраивает свои внутренние сети и синхронные волны каждый раз, когда человек слышит непрерывные потоки звуков. Можно сказать, что человек буквально ощущает музыку разными областями мозга, в том числе на эмоциональном уровне.