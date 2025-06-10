Исследователи назвали музыкальный трек, способный снизить стресс

По словам эксперта, если исследователи провели контролируемый эксперимент, отслеживая физиологические реакции участников, и получили такой материал, значит, эмпирически это возможно. Дело в том, что организм человека подвержен определенным ритмам: ритмы сна, ритмы еды. И эти ритмы мы чувствуем. Это объясняет то, что иногда мы слушаем музыку, танцуем, некоторые люди ходят в ночные бары. По словам психолога, в выводах ученых ничего удивительного нет. Вопрос в другом: можно ли объяснить, за счет чего происходит или может произойти снижение ритма сердцебиения из-за музыкального сопровождения.