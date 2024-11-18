Исследователи нашли способ защититься от акул

Исследователи разработали своеобразный «плащ-невидимку». Он создан с помощью светодиодных ламп, прикрепленных к дайверу или доске серфингиста. Дело в том, что большие белые акулы плохо видят. Акулы решают, нападать или нет, глядя на силуэт своей добычи, пишет Daily Mail.
Ученые пости 500 часов буксировали пенопластовые чучела в форме тюленей по кишащим белыми акулами водам залива в Южной Африке. На каждый силуэт нанесли рисунок светодиодных полосок различной яркости. Выяснилось, что источник яркого света, прикрепленный к объекту, например, приманке в форме тюленя или доске для серфинга, действительно снижает частоту нападений больших белых акул.
Интересно, что приманки с горизонтальными полосами подвергались нападениям меньше, чем те, у которых были вертикальные полосы. При этом полосы сами по себе оказывали защитный эффект.
Пока разработку тестировали только на картонных фигурках тюленей, но эксперты уверены, что она проложит путь к новым спасающим жизнь средствам. Ученые планируют продолжить эксперименты, используя прототипы досок для серфинга.