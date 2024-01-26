Исследователи нашли на Луне валуны со странными магнитными свойствами

Немецкие эксперты в ходе изучения пыли, покрывающей Луну, обнаружили на поверхности спутника Земли несколько валунов, которые иначе отражают свет, чем другие объекты на небесном теле и, возможно, имеют магнитные свойства. Найденные аномальные породы достигают метрового размера, говорится на сайте Мюнстерского университета (The University of Münster, Германия), специалисты которого сделали открытие. Новое исследование опубликовано в журнале Geophysical Research — Planets.

Известно, что на поверхности Луны имеются магнитные аномалии, в частности вблизи области под названием Рейнер Гамма, расположенной в Океане Бурь, к западу от кратера Рейнер. Однако вопрос о том, могут ли сами горные породы планеты быть магнитными, никогда не исследовался.

Луна почти полностью покрыта пылью, не похожей на земную. Без воды и атмосферы эта пыль очень сухая и имеет электростатический заряд. Лунную пыль изучают еще с конца 1960 годов. Теперь международная исследовательская группа под руководством доктора Оттавиано Рюша из Мюнстерского университета впервые обнаружила на поверхности Луны аномальные породы метрового размера, покрытые пылью с уникальными магнитными свойствами.

«Современные знания о магнитных свойствах Луны очень ограничены, поэтому новые породы прольют свет на историю спутника и его магнитного ядра. Впервые мы исследовали взаимодействие пыли с горными породами в районе Рейнер Гамма, точнее изменения отражательных свойств этих пород», — пояснил Оттавиано Рюш из Института планетологии Мюнстерского университета.

Планетологи с помощью искусственного интеллекта изучили около миллиона изображений пород, полученных лунным разведывательным орбитальным аппаратом NASA, который вращается вокруг Луны. На снимках нашли образцы камней, которые сильно отличались от остальных, поскольку рассеивают меньше света обратно к Солнцу, чем другие валуны.

«Обычно лунная пыль очень пористая и отражает много света обратно в направлении освещения. Однако, когда пыль уплотняется, общая яркость обычно увеличивается. С наблюдаемыми покрытыми пылью камнями дело обстоит иначе», — говорится в заявлении исследователей.

В ближайшее время ученые продолжат исследование процессов, которые приводят к взаимодействию пыли и горных пород и к образованию особой структуры пыли. К этим процессам относится, например, подъем пыли за счет электростатического заряда или взаимодействия солнечного ветра с местными магнитными полями.

NASA в ближайшие годы отправит лунный посадочный модуль к Рейнеру Гамме, чтобы исследовать его магнитные аномалии. Лучшее понимание движения пыли может помочь, например, в планировании поселений людей на Луне.

Ранее в беседе с РБК Life академик Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского Игорь Маринин пояснил, что для постоянной жизни на Луне слишком сложные условия. Одно из них связано все с той же лунной пылью, ее можно сравнить со стеклянной крошкой, которая начинает резать руки, если ее потереть, потому что у лунной пыли высокие проникающие способности и острые края. Она проникает через одежду, даже через герметичный скафандр, и через резиновую муфту уплотнителей различных механизмов. К тому же она вредна для дыхательной системы.

Кроме того, на Луне жесткое космическое излучение. С Земли, как уточнил Маринин, броню для защиты от него не повезешь. Значит, базы будут заглублены в грунте. «В пещерах жить длительное время никто не захочет», — отметил эксперт.