Исследователи нашли диету, которая помогает перенести псориаз

Оказалось, что у тех, кто редко ел растительную пищу, вероятность более явных симптомов псориаза была значительно выше. Дополнительный анализ показал, что частое потребление красного и обработанного мяса связано с более тяжелыми проявлениями заболевания (даже если учесть индекс массы тела). А вот добавление в рацион фруктов, орехов и бобовых облегчало течение псориаза.