Исследователи нашли диету, которая помогает перенести псориаз

Так, снизить тяжесть симптомов псориаза помогает диета, богатая растительными продуктами. Также пациентам с этим заболеванием будет полезна пища, в которой мало насыщенных жиров. К такому выводу пришли ученые из King’s College London. Они обнаружили связь между качеством питания и степенью выраженности псориаза.
Исследователи проанализировали данные 257 взрослых участников с этим диагнозом. Добровольцев попросили заполнить онлайн-опросник. Их рацион оценивали на основе анкет о частоте потребления пищи. Тяжесть псориаза ученые исследовали с помощью валидированной шкалы.
Оказалось, что у тех, кто редко ел растительную пищу, вероятность более явных симптомов псориаза была значительно выше. Дополнительный анализ показал, что частое потребление красного и обработанного мяса связано с более тяжелыми проявлениями заболевания (даже если учесть индекс массы тела). А вот добавление в рацион фруктов, орехов и бобовых облегчало течение псориаза.
По словам ученых, их работа подтверждает, что изменения питания могут сыграть важную роль в лечении болезни. Учитывая влияние псориаза на физическое и психологическое состояние человека, анализ рациона может быть полезным дополнением к традиционному лечению. Это заболевание, кстати, встречается у миллионов людей.
Распознать псориаз можно по особым бороздкам на ногтях. Их еще называют линиями Бо.