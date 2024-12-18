Исследователи Мичиганского университета подсчитали, какая еда сокращает жизнь человека

Какая еда сокращает вашу жизнь
Исследования ученых показали, что самой опасной едой с точки зрения продолжительности жизни можно назвать фастфуд. Так, лидерами среди блюд, которые теоретически способны отнять больше всего минут жизни, стали:
- хот-доги — 36 минут;
- копченое мясо — 24 минуты;
- завтрак с яйцами и бутербродом — 13,6 минут;
- газировка без сахара — 12 минут;
- чизбургер — 9 минут;
- бекон — 6 минут.
При этом есть и блюда, которые, наоборот, продлевают жизнь:
- сендвич с арахисовым маслом и джемом — на 32 минуты;
- орехи и семечки — на 24 минуты;
- фрукты — на 10 минут;
- некоторые виды рыбы — на 10 минут.
Откуда взялись эти цифры
В ходе исследования было проанализировано около 6000 популярных американских продуктов питания: ученые определяли их «стоимость» для здоровья на основе добавок и микро- и макронутриентов — например, жиров, калорий и сахара. Выяснилось, что в то время как многие блюда — хот-доги, пицца, макароны с сыром и не только — сокращают продолжительность жизни, другие — фрукты, овощи и даже бутерброды с арахисовым маслом и желе или джемом — наоборот, помогают прожить дольше.
Исследователи также установили, что каждые 10 процентов ежедневных калорий, получаемых из фруктов и овощей, а не из говядины и переработанного мяса, могут увеличить продолжительность жизни на 48 минут.
«Актуальность изменения рациона питания для улучшения здоровья человека очевидна, — комментирует итоги исследования один из его авторов, профессор Мичиганского университета Оливье Жолье. — Наши результаты показывают, что даже незначительная замена продуктов питания дает реальную и мощную стратегию для достижения значительных преимуществ для здоровья, не требуя кардинальных изменений в привычном рационе».
В чем опасность хот-догов и других любимых блюд
Ученые также объяснили, какие конкретно риски таит в себе потребление тех или иных продуктов. Так, хот-доги имеют повышенную опасность для здоровья из-за высокого содержания консервантов — в частности, нитритов и нитратов, которые могут способствовать развитию рака прямой кишки. Кроме того, в них много сахара и жира, что может стать фактором риска развития диабета.
Небезопасными продуктами питания исследователи также назвали бекон и чизбругеры — во многом потому, что они содержат красное или в целом сильно обработанное мясо. Некоторые ученые уверены, что оно тоже может влиять на развитие онкологических заболеваний, как и растительное масло, на котором готовятся бургеры. Наконец, опасения вызывают подсластители вроде аспартама, используемые в газировках без сахара, которые лишают человека 12 минут жизни — исследования на животных показали, что высокая концентрация этих веществ также провоцирует рак.