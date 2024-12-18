Исследователи Мичиганского университета подсчитали, какая еда сокращает жизнь человека

В ходе исследования было проанализировано около 6000 популярных американских продуктов питания: ученые определяли их «стоимость» для здоровья на основе добавок и микро- и макронутриентов — например, жиров, калорий и сахара. Выяснилось, что в то время как многие блюда — хот-доги, пицца, макароны с сыром и не только — сокращают продолжительность жизни, другие — фрукты, овощи и даже бутерброды с арахисовым маслом и желе или джемом — наоборот, помогают прожить дольше.