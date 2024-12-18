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Исследователи Мичиганского университета подсчитали, какая еда сокращает жизнь человека

Исследователи Мичиганского университета подсчитали, какая еда может отбирать у человека драгоценные мгновения жизни. Рассказываем, каких блюд, по их мнению, стоит избегать, а какие, наоборот, помогут прожить дольше.

Источник: Psychologies.ru

Какая еда сокращает вашу жизнь

Исследования ученых показали, что самой опасной едой с точки зрения продолжительности жизни можно назвать фастфуд. Так, лидерами среди блюд, которые теоретически способны отнять больше всего минут жизни, стали:

  • хот-доги — 36 минут;
  • копченое мясо — 24 минуты;
  • завтрак с яйцами и бутербродом — 13,6 минут;
  • газировка без сахара — 12 минут;
  • чизбургер — 9 минут;
  • бекон — 6 минут.

При этом есть и блюда, которые, наоборот, продлевают жизнь:

  • сендвич с арахисовым маслом и джемом — на 32 минуты;
  • орехи и семечки — на 24 минуты;
  • фрукты — на 10 минут;
  • некоторые виды рыбы — на 10 минут.

Откуда взялись эти цифры

В ходе исследования было проанализировано около 6000 популярных американских продуктов питания: ученые определяли их «стоимость» для здоровья на основе добавок и микро- и макронутриентов — например, жиров, калорий и сахара. Выяснилось, что в то время как многие блюда — хот-доги, пицца, макароны с сыром и не только — сокращают продолжительность жизни, другие — фрукты, овощи и даже бутерброды с арахисовым маслом и желе или джемом — наоборот, помогают прожить дольше.

Исследователи также установили, что каждые 10 процентов ежедневных калорий, получаемых из фруктов и овощей, а не из говядины и переработанного мяса, могут увеличить продолжительность жизни на 48 минут.

«Актуальность изменения рациона питания для улучшения здоровья человека очевидна, — комментирует итоги исследования один из его авторов, профессор Мичиганского университета Оливье Жолье. — Наши результаты показывают, что даже незначительная замена продуктов питания дает реальную и мощную стратегию для достижения значительных преимуществ для здоровья, не требуя кардинальных изменений в привычном рационе».

В чем опасность хот-догов и других любимых блюд

Ученые также объяснили, какие конкретно риски таит в себе потребление тех или иных продуктов. Так, хот-доги имеют повышенную опасность для здоровья из-за высокого содержания консервантов — в частности, нитритов и нитратов, которые могут способствовать развитию рака прямой кишки. Кроме того, в них много сахара и жира, что может стать фактором риска развития диабета.

Небезопасными продуктами питания исследователи также назвали бекон и чизбругеры — во многом потому, что они содержат красное или в целом сильно обработанное мясо. Некоторые ученые уверены, что оно тоже может влиять на развитие онкологических заболеваний, как и растительное масло, на котором готовятся бургеры. Наконец, опасения вызывают подсластители вроде аспартама, используемые в газировках без сахара, которые лишают человека 12 минут жизни — исследования на животных показали, что высокая концентрация этих веществ также провоцирует рак.