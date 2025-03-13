Исследователи: аквааэробика может помочь снизить вес и сузить талию

Ученые изучили данные исследований, опубликованных до конца 2021 года, в которых аквааэробику сравнивали с другими видами активности или отсутствием тренировок у взрослых с лишним весом или ожирением. Анализ охватил 10 клинических испытаний, в которых участвовали 286 человек 20−70 лет. Тренировки включали в себя аэробику, зумбу, йогу и бег трусцой. Продолжительность программ составляла от 6 до 12 недель. Участники занимались 2−3 раза в неделю, чаще всего по 60 минут.