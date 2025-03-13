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Исследователи: аквааэробика может помочь снизить вес и сузить талию

Аквааэробика — это довольно необычное и интересное занятие. А еще она может принести большую пользу. Так, недавно ученые выяснили, что аквааэробика способна помочь снизить вес. Особенно полезна она женщинам с избыточным весом или ожирением, а также людям старше 45 лет.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Исследование провели ученые из Южной Кореи и Китая. Результаты работы опубликованы в журнале BMJ Open.

Ученые изучили данные исследований, опубликованных до конца 2021 года, в которых аквааэробику сравнивали с другими видами активности или отсутствием тренировок у взрослых с лишним весом или ожирением. Анализ охватил 10 клинических испытаний, в которых участвовали 286 человек 20−70 лет. Тренировки включали в себя аэробику, зумбу, йогу и бег трусцой. Продолжительность программ составляла от 6 до 12 недель. Участники занимались 2−3 раза в неделю, чаще всего по 60 минут.

Анализ показал, что занятия аквааэробикой продолжительностью 10 и более недель снижают вес в среднем почти на 3 килограмма и уменьшают объем талии на 3 сантиметра у людей с лишними килограммами или ожирением.

При этом более выраженный эффект наблюдался у женщин. Интересно, что улучшения были заметнее у людей среднего и пожилого возраста.

Ученые подчеркивают, что аквааэробика важна для пациентов с лишним весом и ожирением, поскольку она полезна для улучшения состава тела и общего состояния здоровья.

Исследователи также отметили, что их результаты имеют важное значение для клинической практики. Однако у этой работы есть несколько минусов. Например, некоторые испытания длились не долго (шесть недель), несколько участников выбыло на полпути.

«Медицинские работники должны подходить к этим результатам с осторожностью», — пишут авторы.

Ранее исследователи заявили, что к 2050 году более чем у половины взрослых в мире будет лишний вес. В зоне особого риска оказались женщины.