Исследователь объяснил причину любви кошек лежать на ноутбуках

«Люди всегда думают, что кошки трутся о них или предметы, к которым они прикасаются, для того, чтобы выразить любовь. Но на самом деле кошки — очень властные существа. Для них, чем чаще они будут проходить мимо вас и оставлять свой запах, тем лучше», — пояснил Сэндс.