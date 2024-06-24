Исследователь объяснил причину любви кошек лежать на ноутбуках

Кошки часто любят садиться на клавиатуру и крышку ноутбука, мешая своему хозяину. Причина такого поступка до сих пор оставалась неясной, однако у доктора Дэвида Сэндса, эксперта в области психологии животных, есть объяснение этому поведению. Об этом пишет BBC.
Недавние исследования показывают, что кошки просто подражают человеку. Они сопоставляют свое тело с нашим и начинают повторять те же действия, что совершаем мы. По словам Сэндса, питомцы в силу своего строения не могут имитировать набор текста. Это объясняет, почему животные, скорее всего, не будут заинтересованы другим ноутбуком, который вы пытаетесь предложить как альтернативу своему.
Также маловероятно, что кошек привлекает только тепло, исходящее от устройства. Истинная причины любви животных к ноутбуку — ваш запах. Но они не наслаждаются им, а, наоборот, пытаются вытеснить его своим ароматом.
«Люди всегда думают, что кошки трутся о них или предметы, к которым они прикасаются, для того, чтобы выразить любовь. Но на самом деле кошки — очень властные существа. Для них, чем чаще они будут проходить мимо вас и оставлять свой запах, тем лучше», — пояснил Сэндс.
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Анна Морозова