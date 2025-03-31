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Исследователь объяснил, как гены могут влиять на нравственные качества людей

В мире давно идут споры о том, влияет ли генетика на будущее человека или новорожденные — это чистый лист. Новое исследование, посвященное этой теме, провел Тимоти Бейтс из Эдинбургского университета (Шотландия).

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Unsplash.com

Ученый захотел разобраться, зависят ли наши поступки от воспитания и окружения или в их основе лежат глубокие биологические «корни». Он изучил данные близнецового исследования, проведенного в Брисбене. В нем участвовали 439 однояйцевых близнецов со 100% общих генов и 627 разнояйцевых близнецов примерно с 50% общих генов.

Они заполнили Оксфордскую шкалу утилитаризма (OUS). Ее используют для измерения двух аспектов утилитарного мышления. Первый из них — беспристрастная благосклонность. Иными словами, это стремление приносить пользу всем без учета отношения к конкретным людям. Второй аспект — это инструментальный вред. Он представляет собой готовность использовать принуждение, чтобы прийти к большему благу.

Исследование показало, что в 58% случаев людям передавалась по наследству предрасположенность к беспристрастной благосклонности. В 42% случаев участники наследовали привычку «идти по головам» для достижения общего счастья.

Интересно, что оба аспекта оказались генетически независимыми. То есть те, кто склонялись к первому, необязательно причиняли «вред во благо».

Таким образом, ДНК немало влияет на нашу нравственность. Вместе с тем Бейтс признает, что применимость результатов исследования ограничивает сосредоточенность на близнецах из Австралии. Исследователь планирует проверить свою гипотезу на представителях разных культур и социально-политических контекстов.

Кстати, ранее стало известно о женщине, которая родила тройню мальчиков с идентичной ДНК. При этом она изначально ждала двоих детей.