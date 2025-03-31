Исследователь объяснил, как гены могут влиять на нравственные качества людей

Они заполнили Оксфордскую шкалу утилитаризма (OUS). Ее используют для измерения двух аспектов утилитарного мышления. Первый из них — беспристрастная благосклонность. Иными словами, это стремление приносить пользу всем без учета отношения к конкретным людям. Второй аспект — это инструментальный вред. Он представляет собой готовность использовать принуждение, чтобы прийти к большему благу.