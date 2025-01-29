Исследования вечной мезлоты показали, что тает она не везде

Первые полученные данные показывают, что замерзший грунт ведет себя по-разному. Оттаивает он не везде. В направлении с запада на восток уменьшается влияние теплых атмосферных и морских масс, поступающих в Евразийскую Арктику, что отражается в более низких температурах мерзлоты: минус 3,3 градуса в скважине на Шпицбергене против минус 9,1 градуса на Земле Франца-Иосифа. С запада на восток уменьшается и глубина сезонного оттаивания грунта. Однако на многих арктических территориях оттаивание мерзлоты становится все более серьезной проблемой. По словам ведущего научного сотрудника Института криосферы Земли СО РАН Галины Малковой, за последние три десятилетия среднегодовая температура воздуха в северных широтах росла на 0,1°C в год, что в 3−4 раза выше, чем в предыдущий период.