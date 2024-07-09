Загрязнение воздуха негативно сказывается на репродуктологии

Согласно актуальным исследованиям, воздействие плохой экологии может значительно снизить вероятность живорождения после процедуры ЭКО, что усиливает обеспокоенность насчет воздействии «токсичного» воздуха на фертильность.
Загрязнение воздуха является одной из ведущих угроз здоровью человека и, по оценкам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в 2019 году оно стало причиной 6,7 миллиона смертей. Доказано, что микроскопические частицы сажи проникают из легких в кровь и разносятся по всем органам тела, повышая риск сердечных заболеваний, рака желудка и слабоумия.
Также было выявлено, что микроскопические частицы сажи, витающие в воздухе, способны попасть через кровоток в яичники и плаценту.
По данным последних научных работ, воздействие плохой экологии начинается еще до зачатия, так как «токсичный» воздух нарушает развитие яйцеклеток. В актуальном исследовании были проанализированы методы лечения бесплодия в Перте (Австралия) за восьмилетний период. В ходе наблюдений было выявлено, что высокий уровень загрязнения воздуха в месте обитания некоторых женщин снизил вероятность живорождения от ЭКО на 38%.
Загрязнение окружающей среды вредно практически для всех аспектов здоровья человека, и меня не удивляет, что это также влияет на репродуктивность. Мы обнаружили, что шансы зачать ребенка после переноса замороженных эмбрионов были более чем на треть ниже у женщин, которые подвергались воздействию самых высоких уровней загрязнения воздуха твердыми частицами до сбора яйцеклеток, по сравнению с теми, кто подвергался воздействию самых низких уровней.
По его словам, эти результаты свидетельствуют о том, что загрязнение окружающей среды негативно влияет и на качество яйцеклеток, а не только на эмбрион на ранних стадиях беременности, как считали ранее.
В настоящее время группа ученых планирует непосредственно изучить клетки, чтобы понять, почему загрязнители оказывают негативное влияние. На данный момент предполагается, что микроскопические частицы сажи и ископаемого топлива могут повреждать ДНК и вызывать воспаление в тканях.
О том, что нового произошло в сфере репродуктологии за последнее время, рассказали в отдельном материале.
Кристина Корчанова