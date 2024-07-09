Загрязнение воздуха негативно сказывается на репродуктологии

Загрязнение окружающей среды вредно практически для всех аспектов здоровья человека, и меня не удивляет, что это также влияет на репродуктивность. Мы обнаружили, что шансы зачать ребенка после переноса замороженных эмбрионов были более чем на треть ниже у женщин, которые подвергались воздействию самых высоких уровней загрязнения воздуха твердыми частицами до сбора яйцеклеток, по сравнению с теми, кто подвергался воздействию самых низких уровней.