Исследование: вызывает ли выход на пенсию преждевременную смерть?

Многие мечтают о досрочном выходе на пенсию и долгожданном отдыхе, наполненном бесконечными путешествиями и поисками себя. Однако группа ученых, проанализировав данные 25 исследований, проведенных в США, Канаде, Японии и нескольких европейских странах, пришла к выводу, что ранний выход на пенсию отрицательно влияет на продолжительность жизни, вызывая преждевременную смерть. В реальности это не совсем так. Подобный парадокс объясняет «эффект здорового работника». Согласно ему, люди, которые продолжают работать, как правило, изначально более здоровы, чем те, кто уходит на пенсию. Соответственно, прежний вывод ученых не является обоснованным.
Эффект, в свою очередь, указывает на социальное неравенство по отношению к работающему населению, поскольку установленный законом возраст выхода на пенсию не соответствует потенциальному разнообразию факторов. Например, люди, занимающиеся физически сложными или стрессогенными видами деятельности, могут «заработать» заболевания, ограничивающие их возможности, раньше, чем работники спокойной трудовой сферы.
Поэтому решение о том, когда выходить на пенсию, является глубоко личным и зависит только от ваших обстоятельств, состояния здоровья и финансовой подготовленности. Конечно, соблазн досрочного выхода на пенсию может быть велик, однако важно взвесить возможные последствия с учетом текущей ситуации. Если же вы обладатель хорошего здоровья, не нужно бояться, что продолжительная работа негативно повлияет на сокращение жизни.
Кстати, недавно 104-летняя жительница США отказалась уходить на пенсию и продолжила ловить омаров. Узнать секрет ее долголетия можно в отдельном материале.
Кристина Корчанова