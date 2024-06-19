Исследование: вызывает ли выход на пенсию преждевременную смерть?

Многие мечтают о досрочном выходе на пенсию и долгожданном отдыхе, наполненном бесконечными путешествиями и поисками себя. Однако группа ученых, проанализировав данные 25 исследований, проведенных в США, Канаде, Японии и нескольких европейских странах, пришла к выводу, что ранний выход на пенсию отрицательно влияет на продолжительность жизни, вызывая преждевременную смерть. В реальности это не совсем так. Подобный парадокс объясняет «эффект здорового работника». Согласно ему, люди, которые продолжают работать, как правило, изначально более здоровы, чем те, кто уходит на пенсию. Соответственно, прежний вывод ученых не является обоснованным.