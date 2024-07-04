Исследование выявило влияние фейерверков на качество воздуха

Ученые на самом деле с оптимизмом смотрят на результаты исследования, так как повышенное осведомление о проблеме приведет к более эффективным ее решениям. Специалисты рекомендуют не устраивать пиротехнические шоу у себя во дворах, а смотреть на те, что устраивают по всей стране во многих городах власти. Таким образом удастся снизить загрязнение атмосферы, что положительно скажется как на климате, так и на здоровье человека.