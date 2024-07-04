Исследование выявило влияние фейерверков на качество воздуха

Ученые из США выявили потенциальную опасность твердых частиц, которые выбрасываются в воздух при взрыве фейерверков. Исследование опубликовано в журнале Applied Geochemistry.
Твердые частицы представляют собой смесь микроскопических частиц пыли, следов металла, дыма, капель жидкости и других загрязняющих веществ. Мелкие частицы, такие как PM2.5, особенно опасны для здоровья человека, так как они попадают прямо вглубь легких.
В течение двух лет Карлинг и студенты контролировали работу пробоотборников воздуха с фильтрами, улавливающими твердые частицы различных размеров, в том числе пресловутые опасные для здоровья PM2.5.
Результаты показали, что фейерверки выделяют большое количество бария и меди, в то время как в инверсионном смоге преобладали мышьяк, кадмий, свинец и таллий. Воздействие этих веществ на организм человека может привести ко многим заболеваниям, в том числе астме и проблемам с сердцем и сосудами.
Любая концентрация твердых частиц опасна для человека и окружающей среды. Они попадают в воду, пищу, почву из атмосферы, а это значит, что они никогда не исчезают.
Ученые на самом деле с оптимизмом смотрят на результаты исследования, так как повышенное осведомление о проблеме приведет к более эффективным ее решениям. Специалисты рекомендуют не устраивать пиротехнические шоу у себя во дворах, а смотреть на те, что устраивают по всей стране во многих городах власти. Таким образом удастся снизить загрязнение атмосферы, что положительно скажется как на климате, так и на здоровье человека.
Ранее ученые выяснили, что больше всего твердых частиц в воздухе содержится в благополучных районах бедных стран.
Анна Морозова