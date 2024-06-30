Исследование выявило связь между тревожностью и развитием болезни Паркинсона

По словам ученых, которые занимались этой работой, за десятилетие болезнь Паркинсона развилась у 331 пациента с диагнозом «тревожность», средний срок развития болезни после постановки этого диагноза — 4,9 года. Исследователи пришли к выводу, что вероятность развития болезни Паркинсона у людей с тревожностью была в два раза выше, чем у тех, кто не имел такого диагноза. Кроме того, чаще болезнь развивалась у мужчин и представителей более высоких социально-экономических групп.