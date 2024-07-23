Исследование выявило самый перспективный для трудоустройства регион

«Лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в 3-м квартале 2024 года стала Амурская область, набравшая 77,95 балла. Кварталом ранее регион занимал второе место в рейтинге с показателем в 76,45 балла … Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства с небольшим отрывом друг от друга вошли Забайкальский край (77,30), Республика Татарстан (77,04 балла) … Москва оказалась на 62-м месте (69,62 балла), за три месяца столица потеряла одну позицию», — говорится в исследовании.