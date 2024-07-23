Исследование выявило самый перспективный для трудоустройства регион

«Лидером рейтинга регионов по перспективности трудоустройства в 3-м квартале 2024 года стала Амурская область, набравшая 77,95 балла. Кварталом ранее регион занимал второе место в рейтинге с показателем в 76,45 балла … Также в топ-10 регионов по перспективности трудоустройства с небольшим отрывом друг от друга вошли Забайкальский край (77,30), Республика Татарстан (77,04 балла) … Москва оказалась на 62-м месте (69,62 балла), за три месяца столица потеряла одну позицию», — говорится в исследовании.
Отмечается, что на одну активную вакансию в Амурской области приходится 2,8 резюме, а медиана предлагаемой зарплаты составляет 92,6 тысячи рублей. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения — 19,4 тысячи рублей.
В список лидеров по перспективности трудоустройства также вошли Еврейская АО, Рязанская область, Башкирия, Свердловская область, Ямало-Ненецкий АО, Бурятия и Воронежская область.
По подсчетам аналитиков, в столице наблюдается более высокая конкуренция за рабочие места, чем по стране в целом — 4,4 резюме на вакансию против 3,2 в целом по России. В Москве также низкое соотношение медианной заработной платы к прожиточному минимуму — 92,2 тысячи рублей к 25,9 тысячи рублей.
В целом за квартал наиболее существенно упали позиции Ненецкого АО — с 42-го места регион опустился сразу на 70-е место. За последние три месяца в регионе вырос уровень конкуренции среди соискателей за рабочие места — с 3,1 до 3,5 резюме на вакансию.