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Исследование выявило нарушения у многих переболевших COVID-19 детей

МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Порядка 40% родителей отметили снижение физической активности и работоспособности у своих детей, которые переболели коронавирусом, об этом свидетельствуют данные исследования Центра развития инклюзивного образования РАО, которые оказались в распоряжении РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

«Наиболее распространенными специфическими последствиями перенесенной инфекции были нарушение функции легких, астенический синдром и снижение психического функционирования: порядка 40% родителей отметили у своего чада снижение физической активности и/или работоспособности», — говорится в исследовании.

В 2020—2022 годах учеными был проведен опрос родителей более 11 тысяч детей в возрасте от 1 года до 17 лет.

Исследование показало, что у детей также наблюдалось ухудшение аппетита, нарушение сна и увеличение его продолжительности, вялость, снижение настроения, лабильность, ухудшение памяти — эти признаки могут свидетельствовать об астении и истощении адаптационных механизмов личности.

«Наши специалисты убеждены, что наряду с медицинскими восстановительными мероприятиями программа реабилитации после коронавируса должна включать психолого-педагогическую помощь», — рассказали исследователи, отметив, что особое внимание следует уделять детям «группы риска»: с тяжелыми хроническими болезнями, психическими расстройствами, находящимися в трудной жизненной ситуации.

«Для них целесообразна организация индивидуального медико-психолого-педагогическое сопровождения», — заключили специалисты.