Исследование выявило нарушения у многих переболевших COVID-19 детей

«Наиболее распространенными специфическими последствиями перенесенной инфекции были нарушение функции легких, астенический синдром и снижение психического функционирования: порядка 40% родителей отметили у своего чада снижение физической активности и/или работоспособности», — говорится в исследовании.
В 2020—2022 годах учеными был проведен опрос родителей более 11 тысяч детей в возрасте от 1 года до 17 лет.
Исследование показало, что у детей также наблюдалось ухудшение аппетита, нарушение сна и увеличение его продолжительности, вялость, снижение настроения, лабильность, ухудшение памяти — эти признаки могут свидетельствовать об астении и истощении адаптационных механизмов личности.
«Наши специалисты убеждены, что наряду с медицинскими восстановительными мероприятиями программа реабилитации после коронавируса должна включать психолого-педагогическую помощь», — рассказали исследователи, отметив, что особое внимание следует уделять детям «группы риска»: с тяжелыми хроническими болезнями, психическими расстройствами, находящимися в трудной жизненной ситуации.
«Для них целесообразна организация индивидуального медико-психолого-педагогическое сопровождения», — заключили специалисты.