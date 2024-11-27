Исследование выявило истинные желания мужчин и женщин на свидании

В свою очередь треть женщин с удовольствием пошли бы на мастер-класс или сыграли в бильярд. Эту идею разделяют 22% мужчин. Кино тоже популярный вариант — его выбирают около четверти опрошенных. Анти-лидерами стали концерты и фестивали. Отмечается, что каждый третий мужчина не прочь пригласить девушку к себе домой уже на первое свидание, при этом лишь 6% женщин готовы на такой смелый шаг. Дамы предпочитают проводить первые встречи «на нейтральной территории».