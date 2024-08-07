Исследование: вороны помнят и различают человеческие лица

Вороны — достаточно умные существа, обладающие высоким интеллектом и сообразительностью. А вы знали, что они могут помнить и различать лица даже спустя годы? В одном из исследований воронов отлавливали люди в масках, а потом отпускали на волю. Спустя пять лет вороны продолжали атаковать своих обидчиков. И, что самое интересное, нападения на них совершало гораздо большее количество птиц. Как это возможно, смотрите в видео редакции ВФокусе Mail.