Исследование: употребление алкоголя связано с ранней смертностью

В последние годы стали особенно популярны исследования о пользе «умеренного употребления алкоголя». Только за 2021 год было анонсировано около 60 подобных научных работ. Как оказалось, все они были либо напрямую профинансированы алкогольной промышленностью, либо привлечены исследователями, имеющими связь с алкогольной промышленностью.
Например, несколько лет назад Вашингтонский университет в Сиэтле заявил, что алкоголь может быть полезен для людей старше 40 лет. Согласно данным этой работы, бокал красного вина в день потенциально снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и диабета.
Однако актуальное исследование, основанное на анализе всех предыдущих работ, опровергает любую пользу алкоголя для здоровья. Дело в том, что в ходе прошлых исследований не учитывались серьезные методологические недостатки. Одна из основных проблем заключалась в том, что риск смерти среди непьющей группы часто завышался из-за того, что в нее входило значительное число больных алкоголизмом, бросивших пить по состоянию здоровья. Если же «отсечь» этот процент людей, данные кардинально меняются.
В ходе последнего анализа было выявлено, что употребление любого количества алкоголя значительно увеличивает возможность появления различных причин преждевременной смерти, включающих многие виды рака, заболевания печени и инсульт. Соответственно, употребление алкоголя (даже «умеренное») напрямую связано с показателями здоровья и риском преждевременной смерти.
Ранее врач предупредил об опасности употребления алкоголя на пляже. Подробнее читайте в отдельном материале.
Кристина Корчанова