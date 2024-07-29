Исследование: употребление алкоголя связано с ранней смертностью

Однако актуальное исследование, основанное на анализе всех предыдущих работ, опровергает любую пользу алкоголя для здоровья. Дело в том, что в ходе прошлых исследований не учитывались серьезные методологические недостатки. Одна из основных проблем заключалась в том, что риск смерти среди непьющей группы часто завышался из-за того, что в нее входило значительное число больных алкоголизмом, бросивших пить по состоянию здоровья. Если же «отсечь» этот процент людей, данные кардинально меняются.