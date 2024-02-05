Исследование: ученые обнаружили у рыб-клоунов арифметические способности

Результаты исследования были опубликованы в Journal of Experimental Biology.



«У 28 описанных видов может быть до трех белых полосок, что, как предполагалось, важно для распознавания видов. В настоящем исследовании мы обнаружили, что рыбы Amphiprion ocellaris (вид с тремя полосками), вылупившиеся и выращенные в аквариумах, при столкновении с рыбой-нарушителем нападали на свой собственный вид чаще, чем другие виды вторгающихся анемоновых рыб. Кроме того, мы специально проверили, может ли этот вид различать модели с разным количеством полосок», — пишут исследователи.



Сообщается, что эксперимент проводился на 120 особях, у которых было разное количество полосок. Научный сотрудник OIST Кина Хаяси рассказал, что учеными было обнаружено, что «эти рыбки вели себя наиболее агрессивно по отношению к другим особям, у которых на спине было три вертикальных белых полоски, как и у них самих. Они значительно реже атаковали рыбок-клоунов с двумя или одной полоской и почти всегда игнорировали тех, у которых их не было. Это говорит о том, что эти рыбы умеют считать число полосок и определять по ним видовую принадлежность незваного гостя».



По мнению Хаяси, отвращение к рыбкам с двумя полосками может быть связана с их развитием: у обыкновенных рыб-клоунов первоначально образуются две белые полосы в возрасте около 11 дней, а через три дня появляется третья, и ученые полагают, что рыбы-клоуны могут видеть в рыбах с двумя белыми полосами конкурентов, которых нужно прогнать.



Рыба-клоун — популярная морская рыбка, отличается яркой окраской оранжево-желтого цвета, которая обитает на территории коралловых рифов и является симбионтом различных видов полипов-актиний и анемонов. Они живут среди щупалец этих беспозвоночных существ, которые защищают их от атак более крупных хищников и обеспечивает им постоянный приток пищи. −0-