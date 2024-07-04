Исследование: средиземноморская диета продлевает жизнь людей, перенесших рак

Согласно новому исследованию, средиземноморская диета может помочь людям, перенесшим рак, сохранить здоровье сердца, увеличивая тем самым продолжительность их жизни.
В течение более чем 13 лет ученые наблюдали за 800 взрослыми итальянскими онкологическими больными. Участники, в свою очередь, предоставили подробную информацию о своем рационе питания.
В ходе наблюдений было выявлено, что пациенты с раком, придерживающиеся средиземноморской диеты, как правило, живут дольше. В частности, общий риск преждевременной смерти у них был на 32% ниже, а риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний — ниже на 60%.
Средиземноморская диета основана на потреблении большого количества свежих фруктов и овощей, цельного зерна, семян, орехов, бобовых и оливкового масла. Кроме того, в рамках диеты рыбу и морепродукты следует есть не реже двух раз в неделю, а молочные продукты и нежирные белки — ежедневно. Диета также предусматривает минимальное потребление красного мяса и полуфабрикатов и полный отказ от сладких напитков.
Средиземноморская диета в основном состоит из таких продуктов, как фрукты, овощи и оливковое масло, которые являются природными источниками антиоксидантных соединений, что может объяснить преимущество, наблюдаемое с точки зрения смертности не только от рака, но и от сердечно-сосудистых заболеваний, которую можно снизить с помощью диеты, особенно богатой этими биологически активными соединениями.
Ранее стало известно, что средиземноморская диета также снижает риск преждевременной смерти у женщин.
Кристина Корчанова