Исследование: сколько свекольного сока нужно пить ежедневно

Считается, что чаще всего гипертония встречается у людей старше 65 лет, пациентов с заболеваниями почек и сосудов, а также у тех, кто имеет различные эндокринные заболевания. Согласно статистическим данным, в России заболевание регистрируют примерно у 40% населения.