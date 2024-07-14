Исследование: сколько свекольного сока нужно пить ежедневно

Распространенное заболевание, при котором показатели артериального давления превышают норму, может приводить к разрыву и закупорке артерий, вызывая впоследствии инсульт.
Считается, что чаще всего гипертония встречается у людей старше 65 лет, пациентов с заболеваниями почек и сосудов, а также у тех, кто имеет различные эндокринные заболевания. Согласно статистическим данным, в России заболевание регистрируют примерно у 40% населения.
Чтобы минимизировать риск развития гипертонии, ученые из Лондонского университета королевы Марии рекомендуют ежедневно выпивать 250 мл натурального свекольного сока. Известно, что этот овощ богат витаминами группы В, минералами и фолиевой кислотой, благодаря чему он снижает давление и улучшает работу сосудов.
Ученые обнаружили, что регулярное употребление сока вернуло уровень артериального давления в безопасный диапазон у большинства людей, участвовавших в исследовании.
Однако, у такого чудо-продукта тоже есть противопоказания. Людям, страдающим сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, стоит предварительно проконсультироваться с лечащим врачом.
О других продуктах, полезных для гипертоников, врач-диетолог и старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова рассказала в этой статье.
Кристина Корчанова