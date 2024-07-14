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Исследование: сколько свекольного сока нужно пить ежедневно

Группа ученых из Лондонского университета считает, что регулярное употребление натурального свекольного сока не только понижает давление, но и улучшает работу сердца. Для заметного эффекта стоит выпивать 250 мл напитка в день.

Источник: Freepik

Распространенное заболевание, при котором показатели артериального давления превышают норму, может приводить к разрыву и закупорке артерий, вызывая впоследствии инсульт.

Считается, что чаще всего гипертония встречается у людей старше 65 лет, пациентов с заболеваниями почек и сосудов, а также у тех, кто имеет различные эндокринные заболевания. Согласно статистическим данным, в России заболевание регистрируют примерно у 40% населения.

Чтобы минимизировать риск развития гипертонии, ученые из Лондонского университета королевы Марии рекомендуют ежедневно выпивать 250 мл натурального свекольного сока. Известно, что этот овощ богат витаминами группы В, минералами и фолиевой кислотой, благодаря чему он снижает давление и улучшает работу сосудов.

Ученые обнаружили, что регулярное употребление сока вернуло уровень артериального давления в безопасный диапазон у большинства людей, участвовавших в исследовании.

Однако, у такого чудо-продукта тоже есть противопоказания. Людям, страдающим сахарным диабетом и заболеваниями желудочно-кишечного тракта, стоит предварительно проконсультироваться с лечащим врачом.

О других продуктах, полезных для гипертоников, врач-диетолог и старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии Наталья Денисова рассказала в этой статье.

Кристина Корчанова