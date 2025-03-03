Исследование: родительство может замедлить старение мозга

Это выяснили ученые из Ратгерского и Йельского университетов. Их работа показала, что у людей, у которых есть дети, формируются нейронные связи, останавливающие типичные возрастные изменения. Интересно, что это влияние усиливается с каждым следующим ребенком.
Исследователи изучили данные 37 тысяч участников, зарегистрированных в UK Biobank. Это крупнейшая биомедицинская база Великобритании со сведениями о здоровье и семейном статусе, а также результатами сканирования мозга. Эксперты решили проследить, как взаимодействуют различные зоны центральной нервной системы Внимание ученых было сосредоточено на областях, отвечающих за движение, сенсорное восприятие и социальное взаимодействие.
Исследование показало, что у родителей с несколькими детьми связи между ключевыми зонами мозга более выражены. Особенно это заметно в сенсомоторных областях.
«Участки мозга, которые с возрастом теряют функциональные связи, у родителей, напротив, становятся более активными», — рассказал ведущий автор исследования Аврам Холмс.
По словам ученых, влияние на мозг обусловлено именно процессом воспитания детей, а не с биологическими изменениями во время беременности будущей матери. Это подтверждает тот факт, что в мозге матерей и отцов наблюдаются схожие изменения.
Работа ученых показывает, что родительство — это не только сплошной стресс, угнетающий нервную систему, как считают многие. Наоборот, воспитание детей может быть своеобразным фитнесом для мозга. Постоянная физическая активность, социальные контакты, интеллектуальные задачи становятся естественными тренировками, поддерживающими работу нервной системы.
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