Исследование: родительство может замедлить старение мозга

Исследователи изучили данные 37 тысяч участников, зарегистрированных в UK Biobank. Это крупнейшая биомедицинская база Великобритании со сведениями о здоровье и семейном статусе, а также результатами сканирования мозга. Эксперты решили проследить, как взаимодействуют различные зоны центральной нервной системы Внимание ученых было сосредоточено на областях, отвечающих за движение, сенсорное восприятие и социальное взаимодействие.