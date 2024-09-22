Исследование: Птицы-пираты ускоряют распространение смертельного птичьего гриппа

Ученые выяснили, что фрегаты, поморники и чайки часто добывают себе пищу, используя тактику «пиратов», то есть отбирая еду у своих сородичей. Они нападают на других птиц, вынуждая их бросить добычу или даже отрыгнуть уже съеденное. Такое поведение называется клептопаразитизмом.
Исследования показали, что штамм птичьего гриппа HPAI H5N1 2.3.4.4.b, который появился три года назад, уничтожил по меньшей мере 280 миллионов диких птиц. Этот вирус также может заражать и убивать тюленей и других морских млекопитающих.
Ученые пришли к выводу, что птицы, использующие клептопаразитизм, ускоряют распространение вируса и переносят его на большие расстояния. Когда птица-пират вынуждает зараженного сородича отрыгнуть пищу, она получает пищу с высокой вирусной нагрузкой.
Затем эти птицы преодолевают сотни и даже тысячи километров, вызывая вспышки высокопатогенного птичьего гриппа в новых местах.
Популяции фрегатов и поморников уже страдают от HPAI H5N1. Вирус распространился по большей части планеты, но пока не достиг Австралии, Новой Зеландии, Океании и Антарктиды, отметили исследователи.
В начале декабря прошлого года в Минприроды Дагестана сообщили, что на побережье Каспийского моря специалисты обнаружили уже 2,5 тысячи погибших по неизвестным причинам тюленей. В январе сообщалось, что у погибших на берегу Каспийского моря в Дагестане тюленей обнаружили птичий грипп.