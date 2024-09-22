Исследование: Птицы-пираты ускоряют распространение смертельного птичьего гриппа

Ученые выяснили, что фрегаты, поморники и чайки часто добывают себе пищу, используя тактику «пиратов», то есть отбирая еду у своих сородичей. Они нападают на других птиц, вынуждая их бросить добычу или даже отрыгнуть уже съеденное. Такое поведение называется клептопаразитизмом.