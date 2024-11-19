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Исследование показало снижение страха студентов перед будущим к окончанию вуза

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Наибольшую неуверенность в будущем испытывают студенты на 3 курсе, к пятому курсу она значительно снижается с 32% до 6%. Об этом говорится в исследовании Молодежного информационного агентства РГСУ, которое есть в распоряжении ТАСС.

Источник: Freepik

«Неуверенность в завтрашнем дне среди студентов снижается к моменту окончания университета. Наибольший уровень неуверенности в собственных силах испытывают студенты 3 курса. К пятому курсу процент студентов, испытывающих страх перед будущим, сокращается до 6%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на 1 курсе страх перед будущим чувствуют 13% студентов, на 3 курсе — 32%.

В исследовании также отмечается, что доверие и уважение к стране растут по мере взросления молодежи в период учебы в университете. Так, благодарность к Родине испытывают 75% опрошенных. В топ-5 основных ценностей, разделяемых студентами, вошли семья, любовь, дружба, свобода, справедливость.

По словам ректора РГСУ, академика РАХ Андрея Хазина, итоги исследования демонстрируют, что университетский период жизни молодого человека — это не только получение профессиональных компетенций, но и существенный личностный рост. «Это первый этап взрослой жизни и, как мы видим, к окончанию университета молодые люди понимают и высоко оценивают и социальную политику государства, и возможности для жизни и профессиональной реализации, которые они получают», — отметил он.

В опросе Молодежного информационного агентства РГСУ приняли участие 1 760 человек — студенты очной формы обучения из разных вузов России (РГСУ, МГУ им. М. В. Ломоносова, МГТУ им. Н. Э. Баумана и другие.).