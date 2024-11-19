Исследование показало снижение страха студентов перед будущим к окончанию вуза

По словам ректора РГСУ, академика РАХ Андрея Хазина, итоги исследования демонстрируют, что университетский период жизни молодого человека — это не только получение профессиональных компетенций, но и существенный личностный рост. «Это первый этап взрослой жизни и, как мы видим, к окончанию университета молодые люди понимают и высоко оценивают и социальную политику государства, и возможности для жизни и профессиональной реализации, которые они получают», — отметил он.