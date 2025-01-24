Исследование показало, сколько россиян испытывает вину при увольнении

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Пятая часть жителей России (20%) испытывает легкое чувство вины при увольнении, для половины респондентов главной причиной было ощущение, что они подводят коллег, свидетельствуют результаты исследования, которое есть у РИА Новости.
«Пять процентов опрошенных признались, что сталкивались с ним (с чувством вины после увольнения — ред.). Еще 20% (20% среди мужчин и женщин) ощутили легкую вину. В то же время 65% опрошенных отметили, что у них не было ощущения вины после ухода с работы», — говорится в данных.
Отмечается, что чаще всего вину от увольнения испытывали участники опроса 25−29 лет (12%), 30−34 лет (7%) и 35−39 лет (8%). При этом главной причиной чувства вины для 45% респондентов было ощущение, что они подводят своих коллег, оставляя их с рабочими задачами, а 37% отягощены этим чувством перед семьей.
«Практически каждый третий (34%) испытывает вину перед начальником, а незавершенные проекты и задачи — источник беспокойства для 17% опрошенных. Лишь люди старше 45 лет чаще всего испытывают чувство вины из-за страха подвести семью и начальника. Более молодые сотрудники переживают, в первую очередь, о том, как бы не подвести коллег», — уточнили в опросе.
В исследовании, которое проводилось в январе, поучаствовали 3,5 тысячи человек со всей России.