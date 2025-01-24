Исследование показало, сколько россиян испытывает вину при увольнении

Отмечается, что чаще всего вину от увольнения испытывали участники опроса 25−29 лет (12%), 30−34 лет (7%) и 35−39 лет (8%). При этом главной причиной чувства вины для 45% респондентов было ощущение, что они подводят своих коллег, оставляя их с рабочими задачами, а 37% отягощены этим чувством перед семьей.