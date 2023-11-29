Исследование показало, насколько россиянам важен секс

В рамках экспертной дискуссии он сообщил, что на вопрос о том, насколько для россиян важно иметь сексуальную жизнь, 77% дали положительный ответ: 29% — очень важно, 48% — скорее важно. Для 18% респондентов сексуальная жизнь неважна (14% — ответ «скорее неважно», 4% — «совсем не важно»).

Кроме того, 42% опрошенных воспринимают секс прежде всего как возможность продолжения рода, рождения детей, 66% считают, что это возможность получить удовольствие, 61% — способ выразить любовь близкому человеку, 48% оценивают секс как физиологическую потребность, а 9% — как супружеский долг и обязанность.

Примерно треть участников исследования (35%) рассказали, что начали свою сексуальную жизнь до совершеннолетия, 27% — в 18−19 лет, а 20% — когда были старше 20 лет.

В целом ровно половина россиян занимаются сексом раз в неделю и чаще, 24% — один или несколько раз в месяц, 5% — раз в несколько месяцев, 5% — раз в полгода и реже. При этом больше половины респондентов (51%) хотели бы заниматься сексом гораздо или немного чаще, а 30% ничего не хотели бы менять в этом вопросе, при этом 3% заявляют, что не хотели бы в принципе заниматься сексом.

Также примерно треть россиян (32%) предпочитают ни с кем не обсуждать свою сексуальную жизнь, 54% обсуждают ее со своим партнером, а 24% — с друзьями или подругами.

Согласно данным на сайте цента, всероссийский интернет-опрос «ВЦИОМ-Онлайн» был проведен с 3 по 6 марта 2023 года. В нем приняли участие 1845 россиян в возрасте от 18 до 45 лет: 1240 женщин и 605 мужчин. Тип выборки: целевая, с квотированием минимальной наполненности возрастных групп.