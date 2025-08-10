Исследование показало, на что копят деньги россияне

По данным исследования, респонденты, которые отказываются от отпуска, посчитали, сколько на нем экономят. «33% отметили, что удаётся сберечь до 100 тысяч рублей, 29% — от 100 до 200 тысяч рублей, 21% — более 200 тысяч. Однако почти каждый пятый (17%) признался, что даже не задумывался, сколько составляет экономия», — сообщили аналитики.