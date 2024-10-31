Исследование показало, как россияне относятся к увольнению

«74% россиян не испытывают чувства вины перед работодателем за свое решение уволиться по собственному желанию: “Только чувство облегчения”, “Рассталась со спокойной душой и дружескими отношениями”, — выяснили аналитики.
Каждый пятый россиянин (20%) рассказал о том, что ему было неловко перед работодателем за желание покинуть компанию. Подобными воспоминаниями женщины делились чаще мужчин (25% и 15% соответственно).
Тревожность при увольнении больше свойственна опрошенным в возрасте 25−35 лет — 26%. Среди тех, кто младше — таких 22%. Реже всего переживают россияне старше 45 лет (16%).
Среди тех, для кого решение покинуть компанию чаще сопряжено с переживаниями, — педагогические работники, младший медицинский персонал и продавцы.
Исследование проводилось с 19 по 30 октября среди экономически активного населения России. Размер выборки — 1,6 тысячи респондентов.