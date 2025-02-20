Исследование показало, как доходы россиян влияют на выбор места отдыха

Исследование сервиса для покупки авиа- и ж/д билетов «Купибилет» показало, что россияне с разным уровнем дохода выбирают различные места для отдыха. Об этом пишет РИАМО со ссылкой на пресс-службу сервиса.
Россияне с доходом до 50 тысяч рублей в месяц предпочитают отдыхать на природе, например, на даче или турбазах, а также путешествовать в другие города. 60% респондентов часто принимают решение о поездке на основе акций и скидок.
Респонденты с доходом 50−100 тысяч рублей в месяц отправляются на отдых в популярные города, такие как Москва и Санкт-Петербург. Также треть россиян ездят на морские курорты страны.
Путешественники с доходом 150−200 тысяч в месяц в 35% случаев уезжают в горы. Наиболее популярными направлениями оказались Алтай и Кавказ. 30% респондентов отдают предпочтение российским курортам, а 25% отправляются в Азию. Перед поездками треть респондентов изучают рейтинги и смотрят репортажи travel-блогеров.
Россиян с доходом от 500 тысяч в месяц в первую очередь интересует комфорт, а направление путешествия не играет важной роли.
Что касается затрат на путешествие, на них влияют доходы в месяц. Большинство россиян тратят на поездки от 100 до 150 тысяч рублей на человека. Более 300 тысяч рублей за отдых готовы отдать лишь те респонденты, которые зарабатывают не менее 500 тысяч рублей. А россияне, которые получают около 100 тысяч, пытаются уложиться в 50 тысяч.
Ранее опрос показал, что каждый шестой россиянин летом 2024 года отдыхал в кредит.