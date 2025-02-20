Исследование показало, как доходы россиян влияют на выбор места отдыха

Что касается затрат на путешествие, на них влияют доходы в месяц. Большинство россиян тратят на поездки от 100 до 150 тысяч рублей на человека. Более 300 тысяч рублей за отдых готовы отдать лишь те респонденты, которые зарабатывают не менее 500 тысяч рублей. А россияне, которые получают около 100 тысяч, пытаются уложиться в 50 тысяч.