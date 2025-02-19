Исследование показало, что раздражает россиян в рабочих чатах

Исследование показало, что россияне чаще всего общаются по работе с руководителями (19%) и коллегами из своего отдела (19%). Почти столько же (18%) выбирают переписку с коллегами из других отделов. Общение с клиентами через онлайн-переписку используют 13% опрошенных, с партнерами — 12%, а с подрядчиками — 10%.