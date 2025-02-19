Исследование показало, что раздражает россиян в рабочих чатах

«Главными раздражителями в рабочих переписках стали грамматические ошибки и сообщения в нерабочее время — по 40% опрошенных указали на эти факторы. Немного меньше, 36%, выводит из себя долгое ожидание ответа. Голосовые сообщения и англицизмы, такие как “асап” или “отфидбечить”, раздражают почти 34% опрошенных», — говорится в исследовании.
Также 27% респондентов отметили, что их беспокоят неопределенные или отсутствующие дедлайны в чатах. Избыточное количество смайлов не нравится 17% участников опроса.
Исследование показало, что россияне чаще всего общаются по работе с руководителями (19%) и коллегами из своего отдела (19%). Почти столько же (18%) выбирают переписку с коллегами из других отделов. Общение с клиентами через онлайн-переписку используют 13% опрошенных, с партнерами — 12%, а с подрядчиками — 10%.
«Восемь процентов респондентов используют переписку для общения с представителями государственных учреждений. С представителями СМИ предпочитают общаться в письменном виде 3% опрошенных. Реже всего переписку используют для общения с инвесторами и спонсорами — всего 2%. Большинство же опрошенных (61%) предпочитают общаться в переписке со всеми категориями, указанными в опросе», — уточнили исследователи.
Опрос проводился с 10 по 13 февраля и в нем приняли участие более 3,6 тысяч человек из разных регионов России.
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