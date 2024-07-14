Исследование: по каким причинам молодые люди отказываются от алкоголя

В опубликованном в журнале Alcohol: Clinical & Experimental Research исследовании были рассмотрены причины, по которым молодые люди стали чаще отказываться от употребления алкоголя.
Анализ проводился на изучении привычек 614 участников, средний возраст которых составлял 21,5 года. Большинство из них были студентами колледжей (65% от общего числа участников) мужского пола (54,2% от общего числа участников).
Согласно результатам исследования, 49,9% респондентов употребляет алкоголь в умеренных количествах, 31,5% выпивает от пяти до девяти напитков в течение двух недель, а 18,6% регулярно выпивает 10 и более алкогольных напитков в день.
Основные причины, по которым участники отказывались от алкоголя, были следующими:
83,4% случаев: «не хотелось пить»;
81,8% случаев: «не хотелось напиваться»;
58,7% случаев: «не употребляют алкоголь в этот вечер недели» (период преимущественно с воскресенья по четверг).
Кроме того, более чем в половине случаев (58,4%) участники опроса отвечали, что не употребляли алкоголь, потому что не хотели, чтобы он мешал учебе или работе, а также потому, что им нужны были деньги на что-то другое (48,8%). Некоторые респонденты также отказывались от алкоголя, так как им «не с кем выпить».
Группа ученых, проводивших исследование, надеется, что в дальнейшем понимание личных и социальных факторов, побуждающих людей отказываться от алкоголя, может помочь в разработке более эффективных способов борьбы с алкогольной зависимостью.
Кстати, у некоторых людей на алкоголь бывает аллергия. Подробнее об этой редкой реакции организма рассказал эксперт.
Кристина Корчанова