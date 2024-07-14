Исследование: по каким причинам молодые люди отказываются от алкоголя

Кроме того, более чем в половине случаев (58,4%) участники опроса отвечали, что не употребляли алкоголь, потому что не хотели, чтобы он мешал учебе или работе, а также потому, что им нужны были деньги на что-то другое (48,8%). Некоторые респонденты также отказывались от алкоголя, так как им «не с кем выпить».