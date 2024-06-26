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Исследование: пластиковые бутылки могут стать ядовитыми на солнце

Ученые предупреждают об опасности.

Источник: Reuters

Китайское исследование показало, что пластиковые бутылки могут разлагаться под воздействием прямых солнечных лучей и выделять летучие органические соединения. Эти соединения испаряются при комнатной температуре, и встречаются в топливе, краске, растворителях и чистящих средствах — а все эти субстанции объединяет неприятный запах и то, что их лучше не вдыхать (а тем более не пить). Это не всегда смертельно опасно, но может иметь краткосрочные (или наоборот, отложенные) негативные последствия для здоровья.

В ходе эксперимента ученые из Китая светили на 6 разных пластиковых бутылок ультрафиолетовым излучением и солнечным светом (то есть, оставляли их на солнце), и выяснили, что пластик начинает выделять алканы, алкены, спирты, альдегиды и кислоты.

Среди летучих органических соединений были и действительно опасные — например, токсичный канцероген гексадекан.

Естественно, основная проблема заключается в том, что эти токсины выделяются не только в окружающий бутылку воздух, но и в жидкость, которая находится внутри, и которую мы потом можем выпить. Исследователи утверждают, что один глоток ни на что не повлияет, но если употреблять такие напитки регулярно, вред для здоровья может накапливаться — и чем дольше бутылка стояла на солнце, тем сильнее будет эффект. Этот процесс называется фотодеградацией, и в ходе него пластик буквально распадается на составляющие, просто очень медленно.

Хуа Сэ Оу, сотрудник Ключевой лаборатории Гуандуна по изучению загрязнения окружающей среды и здоровья при Цзинаньском университете, уверен, что потребители должны быть предупреждены об угрозе, пусть даже объем химикатов, которые выделяются, незначителен. Средний вес бутылки — 20 граммов, а веществ, которые выделяются — несколько нанограммов. Даже если бутылка простоит на солнце долго, вред человеческому здоровью будет минимален, но знать о нем нужно, считают авторы исследования.

Ускорить разложение пластика может не только солнечный свет, но и сама жидкость, которая находится в бутылке. Другие исследования, как объясняет научный портал IFLScience, показали, что всего за день вода вымывает из пластика те же самые соединения, которые в итоге могут увеличивать вероятность рака, влиять на эндокринную систему или создавать гормональные сбои.

Еще хуже будет, если бутылки нагревать, — в 2020 году было опубликовано исследование, согласно которому в ходе стерилизации (ошпаривания) детские пластиковые бутылочки выделяют от 1,3 до 16,2 миллионов частиц микропластика.

Человечество пользуется пластиковыми бутылками уже несколько десятилетий — неудивительно, что теперь микропластик находят всюду: отвнутренних органов человека до морских птиц Антарктики.

Георгий Мазуркевич