Исследование: пластиковые бутылки могут стать ядовитыми на солнце

Китайское исследование показало, что пластиковые бутылки могут разлагаться под воздействием прямых солнечных лучей и выделять летучие органические соединения. Эти соединения испаряются при комнатной температуре, и встречаются в топливе, краске, растворителях и чистящих средствах — а все эти субстанции объединяет неприятный запах и то, что их лучше не вдыхать (а тем более не пить). Это не всегда смертельно опасно, но может иметь краткосрочные (или наоборот, отложенные) негативные последствия для здоровья.
Среди летучих органических соединений были и действительно опасные — например, токсичный канцероген гексадекан.
Естественно, основная проблема заключается в том, что эти токсины выделяются не только в окружающий бутылку воздух, но и в жидкость, которая находится внутри, и которую мы потом можем выпить. Исследователи утверждают, что один глоток ни на что не повлияет, но если употреблять такие напитки регулярно, вред для здоровья может накапливаться — и чем дольше бутылка стояла на солнце, тем сильнее будет эффект. Этот процесс называется фотодеградацией, и в ходе него пластик буквально распадается на составляющие, просто очень медленно.
Хуа Сэ Оу, сотрудник Ключевой лаборатории Гуандуна по изучению загрязнения окружающей среды и здоровья при Цзинаньском университете, уверен, что потребители должны быть предупреждены об угрозе, пусть даже объем химикатов, которые выделяются, незначителен. Средний вес бутылки — 20 граммов, а веществ, которые выделяются — несколько нанограммов. Даже если бутылка простоит на солнце долго, вред человеческому здоровью будет минимален, но знать о нем нужно, считают авторы исследования.
Ускорить разложение пластика может не только солнечный свет, но и сама жидкость, которая находится в бутылке. Другие исследования, как объясняет научный портал IFLScience, показали, что всего за день вода вымывает из пластика те же самые соединения, которые в итоге могут увеличивать вероятность рака, влиять на эндокринную систему или создавать гормональные сбои.
Еще хуже будет, если бутылки нагревать, — в 2020 году было опубликовано исследование, согласно которому в ходе стерилизации (ошпаривания) детские пластиковые бутылочки выделяют от 1,3 до 16,2 миллионов частиц микропластика.
Человечество пользуется пластиковыми бутылками уже несколько десятилетий — неудивительно, что теперь микропластик находят всюду: отвнутренних органов человека до морских птиц Антарктики.
Георгий Мазуркевич