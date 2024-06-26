Исследование: пластиковые бутылки могут стать ядовитыми на солнце

Естественно, основная проблема заключается в том, что эти токсины выделяются не только в окружающий бутылку воздух, но и в жидкость, которая находится внутри, и которую мы потом можем выпить. Исследователи утверждают, что один глоток ни на что не повлияет, но если употреблять такие напитки регулярно, вред для здоровья может накапливаться — и чем дольше бутылка стояла на солнце, тем сильнее будет эффект. Этот процесс называется фотодеградацией, и в ходе него пластик буквально распадается на составляющие, просто очень медленно.