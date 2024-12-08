Исследование памяти получило Шнобелевскую премию за оригинальность

В последнее время учёные всё больше внимания уделяют изучению процессов, связанных с памятью человека. В частности, они исследуют, как происходит запоминание информации и её воспроизведение.
Одним из интересных явлений, которое изучают учёные, является дежавю (déjà vu). Это ощущение, когда человеку кажется, что он уже видел или слышал что-то ранее. Исследования показывают, что за это явление отвечают определённые области мозга, которые отвечают за распознавание знакомых объектов.
Однако существует и противоположное явление — жамевю (jamais vu). В этом случае человек, видя знакомые лица или места, испытывает ощущение, будто сталкивается с ними впервые. Это явление встречается реже, чем дежавю, и может вызывать беспокойство, поскольку заставляет сомневаться в том, что кажется знакомым.
Чтобы лучше понять природу жамевю, учёные провели эксперимент с участием 94 студентов. Участникам предлагалось многократно писать одно и то же слово, как обычное «door», так и редкое «sward». Результаты показали, что многие студенты останавливались не из-за физической усталости, а из-за странных ощущений, которые возникали после нескольких повторений.
«Мы сказали участникам, что они могут закончить задание, если почувствуют что-то странное, если им станет неинтересно или если у них заболит рука».
Кристофер Мулен.
В ходе второго этапа эксперимента было использовано слово, которое чаще всего встречается в английском языке — «the». Примерно половина участников эксперимента прекратили участие после 27 повторений, так как им стало не по себе от увиденного слова.
Исследование, которое проводится уже 15 лет, показало, что длительное повторение может привести к потере смысла. Это открытие перекликается с работами, которые проводились ещё в начале XX века, когда психологи отмечали изменения в восприятии при длительном наблюдении за знакомыми словами.
Недавно учёные, в том числе Акира О’Коннор и Кристофер Мулен, были удостоены Шнобелевской премии за оригинальность и вклад в научное изучение памяти. Исследователи надеются, что их работа поможет глубже понять феномен «дежавю» и его влияние на наше восприятие.
Научные открытия позволяют нам лучше понять, как наш мозг справляется с избытком информации и почему иногда мы не можем узнать то, что кажется нам знакомым.