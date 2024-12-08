Исследование памяти получило Шнобелевскую премию за оригинальность

Однако существует и противоположное явление — жамевю (jamais vu). В этом случае человек, видя знакомые лица или места, испытывает ощущение, будто сталкивается с ними впервые. Это явление встречается реже, чем дежавю, и может вызывать беспокойство, поскольку заставляет сомневаться в том, что кажется знакомым.