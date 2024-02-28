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Исследование озер показало, что пластик мигрирует в слои отложений

И этот процесс протекает годами.
Источник: Inta Dimante-Deimantovica et al.

Международная команда экологов, географов и экологов обнаружила, что микропластик мигрировал в многочисленные слои отложений в озерах Латвии. В своем исследовании, опубликованном в журнале Science Advances, ученые поделились результатами анализа образцов керна из трех водоемов.

Исследования последних нескольких лет показали, что микропластик распространился по всей планете, из-за чего Земля вступила в новую геологическую эпоху. По мнению большинства ученых, это началось в 1950-х годах в результате деятельности человека.

Работа авторов исследования включала сбор керновых образцов отложений со дна трех озер в Латвии. Каждый из них был проанализирован для измерения количества пластика. В начале исследователи предполагали, что показатели будут равны нулю.

Однако пластик, как показал анализ, начал копиться в отложениях еще в начале 1700-х годов. Это открытие указывает на то, что вещество способно мигрировать через осадки в нижние слои и не является катализатором начала новой геологической эры.

Микропластик можно обнаружить не только в воде, воздухе и почве, но и живых организмах. Недавно его нашли в тканях крупнейших акул.

Олеся Маевская