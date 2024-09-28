Исследование: отцы могут узнавать своих детей по запаху

Новое немецкое исследование показало, что отцы могут угадать запах собственных детей. Ученые из Дрезденского технического университета обнаружили, что папы не только считают, что их потомство пахнет лучше, но и могут отличить их природный аромат от других детей.
С давних пор известно, что запахи играют чрезвычайно важную роль в человеческих отношениях. Химические вещества в поте, которые определяют запах тела, передают информацию об иммунной системе, здоровье и эмоциональном состоянии человека. Между родителями связь, основанная на запахе, особенно важна, так как она помогает укрепить любовные отношения. А запах собственных детей, как правило, воспринимается как приятный и активирует части мозга, связанные с удовольствием и вознаграждением.
Ученые проанализировали 56 отцов и их 73 биологических ребенка. Детей попросили принять душ с помощью средства без отдушек перед сном, а потом надеть чистые неношеные рубашки. Утром родители отправили одежду исследователям, которые использовали ее для создания образцов запаха тела.
Затем каждого из отцов попросили оценить запахи по критериям — насколько они приятные, сладкие, интенсивные, привлекательные — а также ответить на вопрос, хотели бы они понюхать их снова. Наконец, отцов попросили определить, какой из образцов принадлежал их ребенку.
Исследователи обнаружили, что папы точнее распознавали запах своего ребенка в младшем возрасте — 37% правильных ответов пришлось на младенцев, а 33% на детей до пубертатного периода.
Исследователи также измерили сходство белков в иммунной системе пар отца и ребенка, которые влияют на состав пота. Однако они не обнаружили никакой корреляции между сходством иммунной системы и способностью отцов распознавать своих детей по запаху.
Отцы также оценили запах своих собственных детей как значительно более приятный. В среднем, папы отметили, что свой ребенок пахнет на 22,8% приятнее, чем другие дети. Исследователи утверждают, что приятные чувства, связанные с запахом собственного потомства, играют важную роль в распознавании своего потомства.
Кроме того, приятность запаха ребенка была связана с положительными чувствами, которые способствуют укреплению связей между родителями и детьми. Также было выявлено, что запах собственного ребенка уменьшает чувство стресса у родителей.
Однако это становилось неактуальным, когда дети достигали полового созревания, особенно дочери. Исследователи считают, что это может быть эволюционным «барьером» против инцеста между отцами и потомством женского пола. Ученые отмечают, что существует аналогичный эффект между матерями и их сыновьями.
Однако гормональные изменения в период полового созревания также могут влиять на то, как родители воспринимают запах своих детей. Поэтому реакция не может быть связана с сексуальным влечением.