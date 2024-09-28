Исследование: отцы могут узнавать своих детей по запаху

С давних пор известно, что запахи играют чрезвычайно важную роль в человеческих отношениях. Химические вещества в поте, которые определяют запах тела, передают информацию об иммунной системе, здоровье и эмоциональном состоянии человека. Между родителями связь, основанная на запахе, особенно важна, так как она помогает укрепить любовные отношения. А запах собственных детей, как правило, воспринимается как приятный и активирует части мозга, связанные с удовольствием и вознаграждением.